Niterói: jornalista niteroiense Mylena Ciribelli passou pelo evento R2C - Divulgação

Niterói: jornalista niteroiense Mylena Ciribelli passou pelo evento R2CDivulgação

Publicado 29/05/2026 06:01

Niterói - A Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste carioca, está sediando, até o próximo fim de semana, mais uma edição do Rio 2C, o maior encontro da América Latina, conectando indústrias: audiovisual, música, games, publicidade e tecnologia. Ontem (27), a 8ª edição fez seu público sentir como é viver em um “Brasil abaixo de zero grau”. No palco Sports On e com foco nas Olimpíadas de Inverno, o painel, mediado pela jornalista Mylena Ciribelli, destacou algumas modalidades (snowboard, bobsled, curling) e, claro, marcantes edições, em mais de um século de história. No bate papo, Emilio Strapasson, Presidente da Confederação Brasileira de Desportos no Gelo, e com o atleta e músico, Pat Burgener.

Durante a conversa, Mylena abriu espaço para que Emilio e Pat compartilhassem suas experiências. Com relação a Milano Cortina, realizado em fevereiro deste ano, Emílio falou sobre o desempenho de Nathália Reis e acrescentou: “Na cerimônia de abertura, o Brasil já marcou sua presença e, sempre, digo que o brasileiro pode sim consumir um esporte tão bonito, modalidades atraentes e cenários, esteticamente, deslumbrantes”.

Pat Burgener, que é o primeiro medalhista na trajetória do Brasil na Copa do Mundo de Snowboard, competiu em Milano Cortina. Na ocasião, chegou às Semifinais, mas terminou em 14° lugar. Ele completa: “Minha jornada mostra que se temos sonhos, é de suma importância se dedicar, porém, acreditar e que do nosso jeito, vamos chegar a lugares maravilhosos”.

Mylena, que cobriu in loco a Olimpíada de Inverno de Vancouver, no Canadá, em 2010, pela Record TV, explica que foi um trabalho bastante gratificante, principalmente, pela oportunidade de ajudar a popularizar os esportes de inverno, pois as transmissões da emissora tiveram ampla cobertura e, assim, as pessoas conheceram mais sobre o curling, o snowboard e outros. Além disso, a jornalista produziu matérias com o Oscar Schmidt, o ‘mão santa’, que faleceu recentemente.

“Uma sensação incrível de ver o crescimento desses esportes e, agora que chegamos a uma medalha de ouro, nosso país foi levado a outro patamar. Passamos a ser respeitados, também, nos esportes de gelo e da neve”.

Ao final, Pat Burgener deu uma ‘palhinha’, mostrando seu dom como músico e cantor. Pegou seu violão e cantou duas canções para o público, que curtiu a aprovou.