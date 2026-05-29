Niterói: o som do baixo de Renato Rocketh será a trilha sonora também da homenagem que o Happy Hour promove para os aniversariantes do mês - Divulgação

Niterói: o som do baixo de Renato Rocketh será a trilha sonora também da homenagem que o Happy Hour promove para os aniversariantes do mêsDivulgação

Publicado 29/05/2026 17:06

Niterói - O cantor e músico Renato Rocketh será a atração musical do Happy Hour do Clube Central, nesta sexta-feira (29), às 19h. Autor de “Uma Noite e Meia”, imortalizada na gravação do artista com Marina Lima, ele promete colocar para dançar os fãs do rock, no Salão Nobre do Central, na Praia de Icaraí.



O som do baixo de Renato Rocketh será a trilha sonora também da homenagem que o Happy Hour promove para os aniversariantes do mês, com direito a bolo e parabéns. Um dos aniversariantes de maio é o presidente do Central, Fernando Tinoco.



O Happy Hour é aberto ao público, com ingressos a R$ 30, na secretaria do Clube. Eles podem ser comprados também através da plataforma Sympla. Na hora do show, o ingresso custará R$ 40. Os sócios do Central não pagam, mas devem levar um quilo de alimento não perecível, a ser doado para ações sociais apoiadas pelo clube em Niterói.