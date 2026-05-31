Niterói: infrações resultaram na apreensão de 12 motocicletas, sendo 11 por licenciamento vencido e uma por uso de cano adulterado. - Divulgação

Niterói: infrações resultaram na apreensão de 12 motocicletas, sendo 11 por licenciamento vencido e uma por uso de cano adulterado.Divulgação

Publicado 31/05/2026 10:47

Niterói - O ronco excessivo de motos com escapamentos adulterados voltou a ser alvo de uma força-tarefa da Prefeitura de Niterói. Em mais uma ação integrada de fiscalização contra motos barulhentas, realizada na noite desta quinta-feira (29) na Avenida Irene Lopes Sodré, próximo à Praça do Engenho do Mato (Região Oceânica), equipes municipais e forças de segurança intensificaram o combate à poluição sonora, às irregularidades no trânsito e aos riscos à segurança viária. O resultado da operação foi a apreensão de 12 motocicletas e a autuação de 23 condutores.

A fiscalização aconteceu entre 21h e 23h, coordenada pela NitTrans, com participação da Inspetoria Geral dos Agentes de Trânsito, da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), da Guarda Civil Municipal, do 12º Batalhão da Polícia Militar, do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) e do Segurança Presente.

A operação abordou 103 motociclistas. Ao todo, 23 condutores foram autuados por diferentes irregularidades: 11 por licenciamento vencido, sete por falta da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), dois por ausência de equipamento obrigatório (retrovisor), dois por equipamento adulterado — incluindo cano de descarga irregular — e um por conduzir sem capacete.

As infrações resultaram na apreensão de 12 motocicletas, sendo 11 por licenciamento vencido e uma por uso de cano adulterado. Durante a ação, um motociclista regularizou a situação no próprio local ao substituir o escapamento irregular pelo equipamento adequado.

“Estamos reforçando uma ação permanente que tem um impacto direto na qualidade de vida da população. O excesso de ruído causado por escapamentos adulterados afeta moradores, idosos, crianças, pessoas doentes e compromete o sossego nos bairros. Ao mesmo tempo, combatemos irregularidades que representam risco para a segurança no trânsito. Seguiremos intensificando as fiscalizações em toda a cidade”, destacou o presidente da NitTrans, Nelson Godá.

Os números mostram a ampliação do trabalho realizado pela Prefeitura neste ano. Somente no primeiro trimestre de 2026, as operações contra motos barulhentas já abordaram 2.074 motocicletas em Niterói — um aumento de 155% em relação ao mesmo período de 2025, quando foram registradas 813 abordagens.

As ações, realizadas principalmente no período noturno, percorrem diferentes regiões da cidade e têm como foco reduzir o barulho excessivo, combater irregularidades e garantir mais tranquilidade à população.

Além da fiscalização de escapamentos adulterados, as equipes verificam documentação dos veículos, habilitação dos condutores, equipamentos obrigatórios e condições gerais de circulação, podendo aplicar multas e remover motocicletas em situação irregular.