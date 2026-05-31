Niterói: infrações resultaram na apreensão de 12 motocicletas, sendo 11 por licenciamento vencido e uma por uso de cano adulterado.Divulgação
Prefeitura intensifica combate às motos barulhentas e apreende 12 motocicletas em ação integrada na Região Oceânica
Operação coordenada pela NitTrans abordou 103 motociclistas no Engenho do Mato; Niterói já ultrapassou 2 mil abordagens em 2026
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Niterói abre Semana do Meio Ambiente com ações em escolas, mutirões e sustentabilidade
Programação da Prefeitura começa na segunda (1º) e vai até sábado (6), com atividades gratuitas em diversos pontos da cidade
Temporada de observação de baleias é aberta em Niterói com foco em turismo sustentável
Projeto é uma das iniciativas da Prefeitura para alavancar a economia do mar
Operação Donos da Rua é realizada em São Francisco
Ação integrada da Prefeitura de Niterói, Polícia Civil e Segurança Presente combate atuação de flanelinhas ilegais e reforça segurança no entorno do polo gastronômico da região
Espetáculo Marcas do Passado retorna à Praia de Icaraí no sábado
Atividade, com reflexão sobre a violência contra a mulher, vai ocorrer entre as ruas Pereira da Silva e Álvares de Azevedo
Lucas Toledo leva o espetáculo Não Pisque à Sala Nelson
Ator possui diversos espetáculos no currículo, além de atuações em filmes para as plataformas de streaming
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