Niterói: programação reforça um debate cada vez mais urgente diante dos desafios climáticos globais, dos eventos extremos e da necessidade de fortalecer hábitos sustentáveis no cotidiano - Luciana Carneiro

Niterói: programação reforça um debate cada vez mais urgente diante dos desafios climáticos globais, dos eventos extremos e da necessidade de fortalecer hábitos sustentáveis no cotidianoLuciana Carneiro

Publicado 31/05/2026 10:44

Niterói – A cidade de Niterói dá início na próxima segunda-feira (1º) à Semana do Meio Ambiente 2026, promovida pela Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade (SMARHS). Com atividades gratuitas até sábado (6), a programação inclui educação ambiental, doação de mudas, mutirão de limpeza de praia, visitas guiadas, feira orgânica e um grande evento de encerramento no Campo de São Bento.

Realizada em torno do Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho, a programação reforça um debate cada vez mais urgente diante dos desafios climáticos globais, dos eventos extremos e da necessidade de fortalecer hábitos sustentáveis no cotidiano. A proposta é aproximar a população de temas como preservação ambiental, reciclagem, saneamento, reflorestamento urbano, proteção animal e consumo consciente, envolvendo estudantes, famílias, servidores públicos e instituições parceiras.

O secretário Gabriel Velasco destacou a importância da iniciativa diante dos desafios climáticos: “Precisamos fortalecer diariamente as boas práticas ambientais. Quando sensibilizamos crianças, jovens e adultos, estamos construindo uma cidade mais sustentável.”

Destaques da programação:

· Segunda (1º): Visita de alunos da rede municipal ao ReciclaNit, para conhecer o processo de reciclagem.

· Terça (2): Distribuição de 200 mudas na Estação Arariboia; visita de crianças ao viveiro da Clin; oficinas do PGI em Charitas.

· Quarta (3): Mutirão de limpeza na Praia da Rua da Lama (Centro); visita de estudantes à Estação de Tratamento de Esgoto da Águas de Niterói, em Camboinhas.

· Sexta (5): Entrega de novos equipamentos para a Guarda Ambiental, no Parque da Cidade (São Francisco).

· Sábado (6): Evento de encerramento no Campo de São Bento (Icaraí), das 8h30 às 12h, com show da artista Karina Pontes, feira orgânica, adoção de animais, doação de mudas e brincadeiras educativas.

Não haverá programação na quinta-feira (4), devido ao feriado

Fotos : Luciana Carneiro

