Niterói: força-tarefa contou com a participação do Núcleo de Ações Integradas do GGIM (NAI/GGIM), da Coordenação de Ações Táticas da Guarda Civil Municipal (CAT/GCM), da Polícia Civil e do Segurança Presente - Divulgação

Niterói: força-tarefa contou com a participação do Núcleo de Ações Integradas do GGIM (NAI/GGIM), da Coordenação de Ações Táticas da Guarda Civil Municipal (CAT/GCM), da Polícia Civil e do Segurança PresenteDivulgação

Publicado 30/05/2026 18:16

Niterói - A Prefeitura, por meio do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM), em ação coordenada com a 79ª Delegacia de Polícia (Jurujuba) e o Programa Segurança Presente, realizou na noite desta sexta-feira (29) mais uma edição da Operação Donos da Rua, desta vez no bairro de São Francisco.

A operação teve como objetivo combater a atuação de flanelinhas ilegais que vêm atuando no entorno do polo gastronômico da região, garantindo à população o livre uso das vagas públicas de estacionamento e coibindo práticas de intimidação, ameaças e cobranças indevidas.

A força-tarefa contou com a participação do Núcleo de Ações Integradas do GGIM (NAI/GGIM), da Coordenação de Ações Táticas da Guarda Civil Municipal (CAT/GCM), da Polícia Civil e do Segurança Presente, em mais uma ação coordenada entre as forças de segurança e ordem pública que atuam no município.

O planejamento operacional foi desenvolvido a partir de análises de inteligência produzidas pelo GGIM, com base em informações obtidas por meio do Convênio Disque-Denúncia Niterói, que permitiram identificar pontos de incidência da atividade irregular e direcionar a atuação das equipes.

Durante a operação, cinco flanelinhas foram detidos e conduzidos à 79ª DP, onde foram autuados pela prática ilegal da atividade. Na delegacia, foi constatado que alguns dos envolvidos possuíam antecedentes criminais por delitos graves, incluindo tráfico de entorpecentes, lesão corporal, furto e violência contra a mulher.

O secretário do Gabinete de Gestão Integrada Municipal, Felipe Ordacgy, destacou a importância da integração entre as instituições para o enfrentamento do problema.

“A Operação Donos da Rua demonstra a força da integração entre os órgãos de segurança pública e o município. O cidadão não pode ser constrangido ou intimidado para exercer um direito que lhe pertence: utilizar livremente o espaço público. A partir do trabalho de inteligência desenvolvido pelo GGIM, com apoio das denúncias recebidas pelo Disque-Denúncia Niterói, identificamos os pontos críticos e planejamos uma ação coordenada para restabelecer a ordem, proteger a população e garantir a presença efetiva do Estado”, afirmou.

O coordenador do Segurança Presente Niterói, Major PM Thiago Martins, ressaltou a importância do policiamento de proximidade e da atuação integrada.

“O Segurança Presente atua diariamente no policiamento de proximidade, ouvindo comerciantes, moradores e frequentadores da região. Quando unimos esse trabalho de campo à inteligência e à atuação integrada das demais forças, ampliamos significativamente nossa capacidade de resposta. A presença permanente das equipes nas ruas é fundamental para prevenir delitos, aumentar a sensação de segurança e fortalecer a confiança da população”, disse.

Já o delegado titular da 79ª DP, Dr. Marcelo Machado, enfatizou o papel da Polícia Civil na responsabilização dos envolvidos em práticas criminosas.

“A Polícia Civil tem o compromisso de apurar os fatos e responsabilizar aqueles que utilizam ameaças, intimidação ou qualquer forma de constrangimento contra o cidadão. Muitas vezes, por trás da aparente atividade de guardador de veículos, identificamos indivíduos com histórico criminal relevante. A atuação integrada permite que as informações produzidas pelas instituições sejam transformadas em ações concretas de repressão qualificada e proteção da sociedade. A Polícia Civil permanece atuante em defesa de quem precisar”, destacou.

A Operação Donos da Rua integra um conjunto de ações permanentes de segurança urbana desenvolvidas pela Prefeitura de Niterói, por meio do GGIM, em parceria com as forças de segurança estaduais. Novas operações estão previstas para ocorrer em diferentes regiões da cidade, com foco na preservação da ordem pública, proteção dos cidadãos e fortalecimento da sensação de segurança.