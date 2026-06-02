Niterói: programação tem início hoje, no Instituto de Computação da Universidade Federal Fluminense (UFF)Divulgação
A programação tem início na próxima terça-feira (2), no Instituto de Computação da Universidade Federal Fluminense (UFF), em Niterói, com o Encontro Games e Educação. O dia será dedicado à conexão entre academia e mercado, com destaque para o lançamento do “Manifesto Games e Educação, do Manifesto de Diversidade nos Games” e de uma Game Jam realizada em parceria com o projeto de extensão DJUFF, que segue em desenvolvimento ao longo da semana.
Na quarta-feira (3), a programação segue na sede do Sebrae Rio, na capital, com o encontro “Consumindo e criando: os games no RJ”. Ao longo do dia, uma série de painéis vão discutir temas como mercado de trabalho, e-sports, educação, políticas públicas, creator economy e o impacto dos games na sociedade, com atividades divididas entre trilhas voltadas a criadores e consumidores.
Já no último dia, na quinta-feira (4), o Centro Cultural Cauby Peixoto, em Niterói, recebe uma edição especial da exposição Joga RJ, com mostra gratuita de jogos independentes desenvolvidos no estado. A atividade promove a conexão entre desenvolvedores locais, público e convidados de outras regiões, ampliando a visibilidade da produção fluminense.
Criado em 2024, a partir da aprovação do Marco Legal dos Games, o seminário já reuniu mais de 500 participantes nas edições anteriores e contou com a presença de representantes do poder público em diferentes esferas, consolidando-se como um espaço de articulação do setor. Segundo Márcio Filho, presidente ACJOGOS-RJ, o evento acompanha um momento de amadurecimento da indústria no país:
“A gente está vivendo um ponto de inflexão na indústria de games no Brasil, com avanços importantes em regulação, formação e mercado. O seminário nasce justamente para conectar esses diferentes atores, a academia, o setor produtivo e o poder público, e transformar esse potencial em desenvolvimento concreto. Ao ampliar a programação para três dias, conseguimos aprofundar esse debate e criar mais oportunidades reais de articulação, formação e visibilidade para o ecossistema fluminense”, afirma.
As atividades são gratuitas e abertas ao público, mediante inscrição prévia.
Serviço
Encontro Games e Educação
Data: 2 de junho de 2026
Horário: 14h às 18h
Local: Instituto de Computação – UFF (Niterói/RJ)
Inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/encontro-games-e-educacao-game-jam-djuff-3-seminario-games-um-rio-de-oportunidades/3439773
Data: 3 de junho de 2026
Horário: 8h às 17h
Local: Sebrae Rio – Rio de Janeiro (RJ)
Inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/consumindo-e-criando-os-games-no-rj-3-seminario-games-um-rio-de-oportunidades/3439692
Data: 4 de junho de 2026
Horário: 14h às 18h
Local: Centro Cultural Cauby Peixoto (Niterói/RJ)
Inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/joga-rj-edicao-especial-no-3-seminario-games-um-rio-de-oportunidades/3421289
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