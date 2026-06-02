Niterói: Hospital Oceânico ganhou projeção internacional após ter um estudo científico selecionado para apresentação na 42ª Conferência Internacional da ISQua (International Society for Quality in Health Care)Douglas Macedo
Modelo de gestão do Hospital Oceânico será apresentado em um dos maiores congressos de saúde do mundo
Unidade municipal reduziu tempo de espera para cirurgias eletivas de quatro meses para apenas duas semanas e bateu recorde de produtividade
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Escritora premiada e modelo se unem e criam obra literária diferenciada
Livro, um terror sobrenatural, apresenta Karret, um ser do submundo, que esconde um perigoso segredo
Segundas insurgentes: resenhas culturais no Yorùbar dão voz à diversidade
Evento começa às 18h e são transmitidas pelas redes sociais do bar. Os encontros trazem rodas de conversas culturais
Rede Alfa CEM anuncia aquisição do tradicional Instituto Maia Vinagre
Ação combina inovação pedagógica, excelentes resultados nacionais e internacionais e a história de uma das instituições mais tradicionais do Rio de Janeiro
Prefeitura intensifica combate às motos barulhentas e apreende 12 motocicletas em ação integrada na Região Oceânica
Operação coordenada pela NitTrans abordou 103 motociclistas no Engenho do Mato; Niterói já ultrapassou 2 mil abordagens em 2026
Niterói abre Semana do Meio Ambiente com ações em escolas, mutirões e sustentabilidade
Programação da Prefeitura começa na segunda (1º) e vai até sábado (6), com atividades gratuitas em diversos pontos da cidade
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