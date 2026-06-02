Niterói: Hospital Oceânico ganhou projeção internacional após ter um estudo científico selecionado para apresentação na 42ª Conferência Internacional da ISQua (International Society for Quality in Health Care) - Douglas Macedo

Niterói: Hospital Oceânico ganhou projeção internacional após ter um estudo científico selecionado para apresentação na 42ª Conferência Internacional da ISQua (International Society for Quality in Health Care)Douglas Macedo

Publicado 02/06/2026 07:41

Niterói - O Hospital Municipal Oceânico Dr. Gilson Cantarino, da Prefeitura de Niterói, ganhou projeção internacional após ter um estudo científico selecionado para apresentação na 42ª Conferência Internacional da ISQua (International Society for Quality in Health Care), um dos mais importantes congressos mundiais sobre qualidade e gestão em saúde. O evento será realizado em setembro, em Dublin, na Irlanda.

“Ver um hospital municipal de Niterói ser reconhecido em um dos maiores congressos de saúde do mundo mostra que investir em gestão, inovação e valorização das equipes faz diferença na vida das pessoas. Estamos conseguindo reduzir filas, ampliar atendimentos e transformar a saúde pública da cidade em referência dentro e fora do Brasil”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves.

O artigo “Fast-Tracking Elective Surgery: Improving Efficiency and Safety Through Preoperative Redesign” apresenta os resultados alcançados pela unidade a partir da implantação do modelo de gestão Fast-track, que reorganizou o fluxo pré-operatório e redesenhou a jornada do paciente. A iniciativa permitiu ampliar a capacidade cirúrgica do hospital sem necessidade de expansão física imediata, tornando a unidade referência em eficiência para sistemas públicos de saúde.

Os resultados já são percebidos diretamente pelos pacientes. Com o novo modelo, o tempo médio de espera para cirurgias eletivas, que antes chegava a quatro meses, caiu para aproximadamente duas semanas, trazendo mais agilidade, segurança e qualidade assistencial para os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) em Niterói.

A secretária municipal de Saúde de Niterói, Ilza Fellows, destacou que o reconhecimento internacional reforça a capacidade de inovação da rede municipal.

“Esse resultado mostra que é possível oferecer uma saúde pública cada vez mais eficiente, humanizada e resolutiva. Conseguimos reduzir drasticamente o tempo de espera dos pacientes e ampliar a capacidade cirúrgica com planejamento, reorganização dos fluxos e comprometimento das equipes. O reconhecimento internacional reforça que Niterói está no caminho certo ao investir em gestão, inovação e cuidado com a população”, afirmou a secretária.

Além da redução no tempo de espera, o hospital também alcançou um marco histórico na produtividade cirúrgica. Em março de 2026, a unidade realizou 629 cirurgias em apenas um mês, recorde desde a inauguração do hospital, que opera com quatro salas cirúrgicas.

A evolução do número de procedimentos demonstra o avanço da eficiência hospitalar da unidade. Em 2025, o Hospital Municipal Oceânico Dr. Gilson Cantarino realizou 465 cirurgias em janeiro; 422 em fevereiro; 439 em março; 400 em abril; 448 em maio; 419 em junho; 484 em julho; 430 em agosto; 470 em setembro; 520 em outubro; 455 em novembro; e 417 em dezembro. Já em 2026, foram realizadas 485 cirurgias em janeiro, 393 em fevereiro e o recorde de 629 procedimentos em março.