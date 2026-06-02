Niterói: equipe da Seconser faz a limpeza de um dos lagos do Campo de São BentoClaudio Fernandes
Equipes começam a limpeza dos lagos do Campo de São Bento
Funcionamento do parque não será afetado pela ação da Seconser
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