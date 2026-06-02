Niterói: equipe da Seconser faz a limpeza de um dos lagos do Campo de São Bento - Claudio Fernandes

Niterói: equipe da Seconser faz a limpeza de um dos lagos do Campo de São BentoClaudio Fernandes

Publicado 02/06/2026 08:04

Niterói - A Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (Seconser) iniciou a limpeza dos três lagos do Campo de São Bento, em Icaraí. A ação começou pelo lago dos patos e deve ser concluída até o fim de julho. Não haverá alterações no funcionamento do parque.

Durante os trabalhos, os animais - patos e peixes - são retirados com cuidado e levados para outro lago do parque até que possam ser devolvidos ao local de origem. Após a retirada da água, os resíduos depositados no fundo são removidos com o auxílio de um caminhão vac-all. Na sequência, o lago é reabastecido por meio de hidrômetros da concessionária Águas de Niterói instalados em pontos estratégicos.

O serviço no lago dos patos deve durar cerca de três semanas. Em seguida, as equipes da Seconser executarão o mesmo procedimento no lago das carpas, com prazo estimado de conclusão de aproximadamente 20 dias. Já a limpeza do lago do chafariz — o maior do parque — tem previsão de término em cerca de um mês.

“Esse serviço é importante porque mantém a qualidade da água e preserva a saúde dos animais que vivem no parque, além de permitir que a população continue desfrutando das belezas naturais da área. E não há desperdício, porque a água retirada dos lagos é despejada no canal da Ary Parreiras, seguindo seu curso para o mar”, explica a secretária Dayse Monassa.

A limpeza dos lagos do Campo de São Bento costuma ser realizada a cada três anos. A Seconser ressalta que não haverá impacto para os frequentadores, pois a rotina da área de lazer será mantida durante a execução dos serviços, com as equipes divididas para garantir o funcionamento do parque.