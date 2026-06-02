Niterói: Quando os estudantes entendem como os resíduos podem ser reaproveitados e qual é o papel de cada cidadão nesse processo, eles se tornam multiplicadores desse conhecimento em suas famílias e comunidades - Reprodução

Niterói: Quando os estudantes entendem como os resíduos podem ser reaproveitados e qual é o papel de cada cidadão nesse processo, eles se tornam multiplicadores desse conhecimento em suas famílias e comunidadesReprodução

Publicado 02/06/2026 08:12

Niterói - Entre estudantes aprendendo sobre reciclagem, moradores mobilizados em ações de preservação e crianças descobrindo, na prática, a importância do cuidado com a natureza, Niterói deu início, a Semana do Meio Ambiente 2026 nesta segunda-feira (01) de junho, com uma visita educativa ao ReciclaNit, reunindo alunos da Escola Municipal Ayrton Senna em uma manhã de aprendizado sobre sustentabilidade e economia circular. A atividade marcou a abertura da programação promovida pela Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade (SMARHS), que segue até sábado (06) com diversas ações gratuitas em diferentes pontos da cidade.

Realizada em torno do Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em (05) de junho, a programação reforça um debate cada vez mais urgente diante dos desafios climáticos globais, dos eventos extremos e da necessidade de fortalecer hábitos sustentáveis no cotidiano. A proposta é aproximar a população de temas como preservação ambiental, reciclagem, saneamento, reflorestamento urbano, proteção animal e consumo consciente, envolvendo estudantes, famílias, servidores públicos e instituições parceiras.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade, Gabriel Velasco, destacou a importância de aproximar as novas gerações das práticas sustentáveis e da educação ambiental.

“Começar a Semana do Meio Ambiente com crianças e jovens conhecendo de perto o funcionamento da reciclagem é uma forma muito efetiva de despertar a consciência ambiental. Quando os estudantes entendem como os resíduos podem ser reaproveitados e qual é o papel de cada cidadão nesse processo, eles se tornam multiplicadores desse conhecimento em suas famílias e comunidades. Nosso objetivo é justamente fortalecer essa cultura de sustentabilidade, mostrando que pequenas atitudes no dia a dia fazem a diferença para a preservação do meio ambiente e para a construção de uma cidade mais sustentável”, afirmou Gabriel Velasco.

Ao longo da semana, a programação foi desenhada para unir informação, experiência prática e participação popular, mostrando que pequenas atitudes podem gerar impactos positivos para o meio ambiente e para a qualidade de vida urbana. Ações educativas, mutirões, oficinas, visitas técnicas e atividades culturais vão ocupar equipamentos públicos, parques, espaços de convivência e áreas ambientais do município.

Hoje, durante a visita ao ReciclaNit, os alunos da Escola Municipal Ayrton Senna acompanharam de perto o processo de reciclagem e participaram de atividades voltadas à conscientização ambiental. A programação incluiu uma apresentação sobre economia circular, exposição de obras produzidas a partir de materiais reutilizados, atividades esportivas e demonstrações de jogos eletrônicos educativos sobre reciclagem. A iniciativa permitiu que os estudantes compreendessem, na prática, a importância da separação correta dos resíduos, da reutilização de materiais e do papel de cada cidadão na preservação do meio ambiente.

Nesta terça-feira (02), a cidade recebe uma série de atividades voltadas à conscientização e ao contato direto com práticas sustentáveis. Logo pela manhã, a população poderá participar da distribuição gratuita de 200 mudas na saída da Estação Arariboia, uma ação simbólica que estimula o plantio urbano e reforça a importância da arborização na melhoria da qualidade ambiental. No mesmo dia, crianças da rede municipal participarão de uma visita educativa ao viveiro da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin), onde terão contato com a produção de mudas, preservação vegetal e noções de sustentabilidade. Também serão realizadas oficinas do Programa de Gestão Integrada (PGI) em Charitas, voltadas à conscientização comunitária e à participação cidadã.

Na quarta-feira (03), a preservação dos ecossistemas costeiros e o saneamento ambiental estarão no centro da programação. Uma ação de limpeza na Praia da Rua da Lama, no Centro, reunirá moradores, estudantes e equipes parceiras em um mutirão de conscientização sobre descarte irregular de resíduos e proteção da Baía de Guanabara. Ainda no mesmo dia, estudantes do ensino médio visitarão a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) da concessionária Águas de Niterói, em Camboinhas, onde poderão conhecer o funcionamento do sistema de tratamento e a importância do saneamento para a saúde pública, preservação dos recursos hídricos e recuperação ambiental. Oficinas do Programa de Gestão Integrada também serão realizadas ao longo do dia. Em razão do feriado, não haverá programação na quinta-feira (04).

Na sexta-feira (05), data em que é celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente, a Prefeitura fará a entrega de novos equipamentos para a Guarda Ambiental, em cerimônia no Parque da Cidade, em São Francisco. O reforço busca ampliar a capacidade operacional das equipes de fiscalização e proteção ambiental, fortalecendo o monitoramento de áreas verdes, o apoio às ações educativas e a preservação do patrimônio ambiental do município.

O encerramento da Semana do Meio Ambiente, no sábado (06), será transformado em uma grande celebração aberta ao público no Campo de São Bento, reunindo lazer, educação ambiental, cultura e serviços em um único espaço. A programação contará com show da artista local Karina Pontes, exposição itinerante do projeto Aruanã, mostra do Projeto Uçá, feira orgânica, campanha de adoção de animais domésticos com a Coordenadoria de Proteção e Defesa Animal (CCPAD), doação de mudas com a Clin e brincadeiras educativas promovidas pela Águas de Niterói, criando um ambiente de convivência voltado ao aprendizado e à conscientização ambiental para toda a família.

A Semana do Meio Ambiente reúne ainda a participação integrada de diferentes órgãos, instituições e parceiros, fortalecendo o compromisso de Niterói com a sustentabilidade, a educação ambiental e a construção de uma cidade cada vez mais resiliente diante dos desafios climáticos contemporâneos.

PROGRAMAÇÃO – SEMANA DO MEIO AMBIENTE 2026

02/06 – Terça-feira

Doação de mudas na Estação Arariboia

Distribuição gratuita de 200 mudas para a população.

Horário: 9h

Local: Estação Arariboia

Visita ao viveiro da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin)

Atividade educativa com crianças da rede municipal de ensino.

Horário: 13h30 às 15h

Local: Rua Indígena, 72 – São Lourenço

Oficina do Programa de Gestão Integrada (PGI) – Charitas

Atividades de educação ambiental e participação comunitária.

Horário: 8h30 às 17h

Local: Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) – Rua Hélio da Silva Carneiro, nº 78 – São Francisco