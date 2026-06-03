Niterói: Adroaldo Garani, da Panorama Romanceiro, tem um acervo de 600 mil publicações, que inclui livros raros, muitos com pouquíssimos exemplares em circulação - Divulgação

Niterói: Adroaldo Garani, da Panorama Romanceiro, tem um acervo de 600 mil publicações, que inclui livros raros, muitos com pouquíssimos exemplares em circulaçãoDivulgação

Publicado 03/06/2026 05:37

Niterói - Enquanto centrais sindicais e entidades classistas lutam, em Brasília, pela aprovação da jornada de trabalho em escala 5X2, uma livraria no Centro de Niterói adotou, desde o início de abril, o modelo para seus colaboradores e estagiários. Adroaldo Garani, fundador da Panorama Romanceiro, afirma que foi o primeiro a implementar a redução das horas de trabalho no País.

“Checamos com entidades, que representam as livrarias em nível nacional, e confirmamos que a Panorama Romanceiro foi a primeira a estabelecer a escala 5X2. Mudamos também nosso horário de atendimento, que passou a ser das 9h às 18h, dando mais uma hora de folga à equipe valorosa de colaboradores e estagiários. Nesses dois primeiros meses, foi um impacto excelente na produtividade e no bem-estar da equipe”, assegura Adroaldo.

Inaugurada em 1970, a Panorama Romanceiro tem um acervo de 600 mil publicações, que inclui livros raros, muitos com pouquíssimos exemplares em circulação, e vende para todo o Brasil e exterior. Ocupa um prédio de quatro andares e mais de 600 metros quadrados na Rua José Clemente, 68, Centro de Niterói.

Mas quem não tem dinheiro para adquirir livros, não sai frustrado ao visitar a casa. Na entrada da loja, um cartaz resume a filosofia de seu fundador: “Se você gosta de ler e não pode comprar, entre e receba um livro de cortesia”.