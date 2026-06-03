Niterói: Adroaldo Garani, da Panorama Romanceiro, tem um acervo de 600 mil publicações, que inclui livros raros, muitos com pouquíssimos exemplares em circulaçãoDivulgação
Livraria de Niterói foi a primeira no País a adotar a escala 5X2
"Nesses dois primeiros meses, foi um impacto excelente na produtividade e no bem-estar da equipe", afirma o dono
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Primeira edição do Circuito Robótica em Rede incentiva inovação entre estudantes da Rede Municipal
Evento reuniu 360 estudantes de 12 escolas da Rede Municipal em experiências voltadas à ciência e tecnologia
Niterói abre Semana do Meio Ambiente com sustentabilidade e mobilização pela preservação
Programação começou nesta segunda-feira (01) com visita ao ReciclaNit
Prorrogada a consulta pública para revitalização da Praça Leoni Ramos, na Cantareira
Prazo vai até o dia 21 de junho e participação é por meio da plataforma Colab
Equipes começam a limpeza dos lagos do Campo de São Bento
Funcionamento do parque não será afetado pela ação da Seconser
Bora de Bike encerra ciclo na Escola Santos Dumont e amplia atuação em Niterói
Iniciativa é da Secretaria Municipal de Educação e do Niterói de Bicicleta, realizada pela ONG Bike Anjo
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