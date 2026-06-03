Niterói: evento com shows e transmissão de jogos, idealizado por Peck Mecenas, acontece no Caminho Niemeyer - Divulgação

Niterói: evento com shows e transmissão de jogos, idealizado por Peck Mecenas, acontece no Caminho NiemeyerDivulgação

Publicado 03/06/2026 05:59

Niterói - A paixão pelo futebol e a música brasileira voltam a se encontrar na segunda edição do Energia Para Torcer, fan fest que transforma o Caminho Niemeyer, em Niterói, em uma das principais “arquibancadas” da Copa do Mundo. Produzido e idealizado pela PECK, o evento reúne transmissão ao vivo dos jogos da Seleção Brasileira em telão de alta definição, grandes atrações musicais e uma experiência completa de entretenimento. A proposta é consolidar o festival como um ponto de encontro da torcida brasileira: um espaço para se reunir, torcer, cantar e celebrar o país a cada momento da competição.

Durante a fase de grupos da Copa (11 a 27 de junho), o Energia Para Torcer acontece nos dias 13, 19 e 24 de junho de 2026, acompanhando os jogos do Brasil pelo grupo C, no qual enfrenta Marrocos, Haiti e Escócia, respectivamente. A seleção brasileira entra em campo para estrear no dia 13 de junho, às 19h, mas a festa no Caminho Niemeyer começa cedo, com a abertura dos portões às 15h ao som da DJ Tamy. A partir das 17h, quem assume o palco é a cantora Ludmilla, dona de uma carreira marcada pela versatilidade, passando com muita naturalidade por eras de funk, pop, pagode e R&B, acumulando hits e conquistando milhões de fãs. Após o jogo contra o Marrocos, a celebração continua com DJ Marlboro, Monobloco e a Furacão 2000.

No segundo jogo, que começa às 21h30 do dia 19 de junho contra o Haiti, os portões abrem às 17h com DJ Tamy, seguida pelo DJ Marlboro , e a partir das 19h, o público poderá curtir o show de Thiaguinho. Reconhecido como um dos principais nomes da história do pagode, o cantor construiu uma linda trajetória tanto em carreira solo quanto em grupo, tornando-se referência quando o assunto é samba romântico e músicas que inspiram multidões. Com aquele carisma inigualável, ele promete transformar o evento num grande mar de alegria, reunindo sucessos consagrados e criando um clima que combina perfeitamente com a emoção de torcer pela seleção. A programação pós-jogo conta com Monobloco a partir da meia-noite e encerramento da Furacão 2000.

Ao final da primeira fase, no dia 24 de junho, contra a Escócia, os portões do Energia Para Torcer abrem às 15h com a DJ Tamy. O aquecimento para a partida das 19h fica por conta do Monobloco, que se apresenta às 17h. Após o apito final, a DJ Tamy retorna ao palco para preparar o público para o show de Ferrugem, que acontece às 21h. Um dos destaques da nova geração do pagode, o cantor se consolidou com uma identidade musical marcada por romantismo, potência vocal e repertório repleto de canções que rapidamente se tornaram queridas pelo público. Seu show promete ser emocionante e alto astral, trazendo a força da união entre futebol e música popular brasileira, com encerramento previsto para a meia-noite.

Caso a seleção brasileira avance para as fases seguintes da competição, a fan fest seguirá com novos dias de programação no Caminho Niemeyer, já tendo confirmada a data de 29 de junho para as oitavas de final. Nesta segunda-feira, o evento contará com apresentações da DJ Tamy , Monobloco e o show do cantor Belo para celebrar a classificação brasileira. “A torcida brasileira não abre mão de uma festa! Unir a paixão pelo esporte e pela música é algo que nos move durante todo o ano em diversos projetos da produtora. Mas, na Copa, claro, tudo fica muito maior. Em ano de Copa, chegamos a reunir mais de 1,5 milhão de pessoas somando todos os nossos eventos”, conta Péricles Mecenas, idealizador do projeto.

O Energia Para Torcer 2026 é apresentado pela Enel e conta com patrocínio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Além da transmissão dos jogos e shows, também oferece ao público uma estrutura completa com áreas de convivência, praça de alimentação, ativações de marcas e um ambiente planejado para proporcionar conforto, segurança e uma experiência inesquecível para todos. A Enel Rio é a maior patrocinadora de projetos culturais e esportivos no estado, por meio das leis de incentivo. No último ano, a distribuidora investiu mais de R$ 115 milhões em 108 iniciativas que beneficiaram cerca de 800 mil pessoas diretamente.



Sobre a PECK



A excelência dos eventos da PECK, produtora carioca que acaba de completar 25 anos, tornou a empresa fundada por Péricles Mecenas uma das mais queridas pelas grandes marcas que investem e incentivam a cultura e os esportes no Brasil. O Festival de Inverno do Rio, com oito edições de sucesso, o 90´s Festival e o Rock Brasil 40 anos são exemplos de projetos que ganharam o coração do público com uma extensa programação cultural, e também, criaram um disputado espaço de Live Marketing para patrocinadores e parceiros. O Festival Clássicos do Brasil, criado em 2023, estreou no Nordeste em 2025 com uma temporada no Recife. Atuando no Rio, onde está sediada, São Paulo, Espírito Santo e Pernambuco, a PECK hoje é mais que uma produtora de shows e festivais; é uma empresa de criação de experiências por meio da música e dos esportes, com uma agência própria – comandada pela publicitária Andrea Mecenas – funcionando internamente junto à produção e dedicada ao seu calendário de eventos, que em 2026 inclui a turnê nacional “80 Girassóis”, pelos 80 anos de Alceu Valença.

Programação



13/06 (sábado): Portões abertos às 15h. Show de Ludmilla a partir das 17h. Jogo: Brasil x Marrocos - 19h.



19/06 (sexta-feira): Portões abertos às 17h. Show de Thiaguinho a partir das 19h. Jogo: Brasil x Haiti - 21h30.



24/06 (quarta-feira): Portões abertos às 15h. Brasil x Escócia - 19h. Show de Ferrugem a partir das 21h



29/06 (segunda-feira): Show de Belo e Jogo do Brasil - horário a defini

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