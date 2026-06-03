Niterói: parceiro de longa data da instituição, o clube será palco da edição 2026 do evento - Divulgação

Niterói: parceiro de longa data da instituição, o clube será palco da edição 2026 do eventoDivulgação

Publicado 03/06/2026 05:50

Niterói - O Clube Central, localizado na Praia de Icaraí, reafirma seu compromisso com a inclusão e a responsabilidade social ao apoiar, mais uma vez, o tradicional Desfile Beneficente da APADA Niterói. Parceiro de longa data da instituição, o clube será palco da edição 2026 do evento, que acontece no dia 18 de junho, das 14h às 19h, reunindo moda, solidariedade e sofisticação em uma tarde especial.



Reconhecida pelo trabalho de excelência no atendimento a pessoas surdas e com deficiência auditiva, a APADA Niterói promove o desfile como parte de seu calendário anual de ações beneficentes, mobilizando a sociedade em torno de uma causa de grande relevância social. Para Jocilea Cruz, presidente da APADA Niterói, a parceria com o Clube Central é fundamental para o sucesso da iniciativa. “O Clube Central é um apoiador de muitos anos da APADA e tem um papel essencial na realização desse evento tão importante. Essa parceria fortalece nossa missão e amplia o alcance das nossas ações em prol da inclusão”, destaca.

À frente do Clube Central, o presidente Fernando Tinoco também ressalta a importância da colaboração contínua com a instituição. “É uma honra para o Clube Central receber novamente o desfile da APADA. Acreditamos no poder de iniciativas como essa, que unem elegância e solidariedade em benefício de uma causa tão significativa para a sociedade”, afirma. A gestora da APADA Niterói, Tatiana Pontífice, reforça o valor da parceria histórica entre as instituições. “Essa é uma união construída ao longo de muitos anos, baseada em confiança e propósito. O apoio do Clube Central é fundamental para que possamos seguir promovendo eventos que impactam positivamente a vida de tantas pessoas”, comenta.

Com expectativa de reunir convidados, apoiadores e nomes ligados à moda e ao terceiro setor, o Desfile Beneficente APADA Niterói 2026 promete mais uma edição marcante, consolidando-se como um dos eventos sociais mais relevantes do calendário da cidade.



Serviço:



Evento: Desfile Beneficente APADA Niterói 2026

Data: 18 de junho

Horário: 14h às 19h

Local: Clube Central — Icaraí, Niterói

Instagram: @apadaniteroioficial

Contato/WhatsApp: (21) 99858-4062









