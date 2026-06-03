Niterói: exposição na Reitoria da UFF, em Icaraí, tem entrada gratuita - Divulgação

Niterói: exposição na Reitoria da UFF, em Icaraí, tem entrada gratuitaDivulgação

Publicado 03/06/2026 06:06

Niterói - Uma lupa, um balão, uma pedra e outros objetos ordinários são os materiais onde os poemas são revelados na exposição "Poemas Multimídia", aberta à visitação no Centro de Artes UFF até 8 de julho.

A exposição de Paulo Aquarone, e curadoria de Jossua Molteni, apresenta diferentes formas de visualidade poética, mobilizando múltiplas mídias, materiais e tecnologias como parte constitutiva do sentido das obras.

Com um viés ao mesmo tempo lúdico e pedagógico, a mostra é marcada pela dimensão espacial e pela diversidade de procedimentos, reunindo poemas que se desdobram em objetos, instalações, dispositivos interativos e composições visuais.



SERVIÇO:



Exposição: Poemas Multimídia

Horário de visitação: Segunda a Sexta, das 10h às 21h; Sábados e Domingos das 13h às 21h

Local: Galeria de Arte UFF

Forma de ingresso: Gratuita

Classificação indicativa: Livre