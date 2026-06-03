Niterói: o cantor Marcos Hasselmann acaba de cumprir mini temporada de shows na Tailândia e já se apresenta no Soberano, em Itapaiva - Reprodução/Arquivo do Artista

Niterói: o cantor Marcos Hasselmann acaba de cumprir mini temporada de shows na Tailândia e já se apresenta no Soberano, em ItapaivaReprodução/Arquivo do Artista

Publicado 03/06/2026 09:35 | Atualizado 03/06/2026 09:48

Niterói – O cantor niteroiense Marcos Hasselmann acaba de chegar de sua mini temporada de shows na Tailândia – onde cantou no Buddha and Pals, acompanhado da cantora Johnie Ferr, e no Stella bar in Capella, com a Mars Rita.



Levando sua interpretação elegante e seu repertório de jazz, soul e música brasileira ao público da Tailândia, Marcos segue com planos de apresentações musicais em sua cidade e outras cidades do Brasil. Embora sua carreira siga em ascensão — especialmente após apresentações de destaque , como shows lotados nos últimos anos, na agenda do Blue Note, no Rio de Janeiro — Hasselmann tem ampliado sua presença fora do país, consolidando-se como um intérprete de alcance global.



“A Tailândia é um país mágico. Desde o respeito que as pessoas têm umas pelas outras, ou quando se percebe que eles fazem uma reverência ao encontrar alguém, e até mesmo com pessoas desconhecidas. São um povo generoso e alegre. Tive a sorte de conhecer grandes cantoras e ótimos músicos. Com certeza volto ao Brasil com mais clareza de que estou no caminho certo”, contou Marcos Hasselmann ao O DIA Niterói.



Hasselmann tem atraído plateias com sua combinação de jazz tradicional, standards internacionais e releituras de clássicos brasileiros. Seu estilo — frequentemente descrito como o de um “crooner moderno” — encontra forte receptividade em países asiáticos, onde o público valoriza performances intimistas e tecnicamente refinadas. Na Tailândia, seus últimos shows foram apresentações em clubes de música ao vivo, festivais culturais e eventos privados que buscam artistas com forte presença vocal e repertório sofisticado.

A fase atual da carreira de Hasselmann é marcada por reinvenção. Em 2026, ele apresentou no Brasil o espetáculo “Tropical Soul”, mergulhando no universo do neo soul ao lado do Neo Trio, com influências de Erykah Badu, D’Angelo, Lauryn Hill e Jill Scott. Esse movimento em direção a uma sonoridade mais moderna e híbrida também tem contribuído para seu apelo internacional.



“Já cheguei ao Brasil com show marcado para o Dia dos Namorados, no Soberano, em Itaipava. Sou fã dessa casa maravilhosa. Que tal passar o dia dos namorados comigo!?”, convida o artista.