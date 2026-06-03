Niterói: operação busca aprofundar as investigações, identificar outros integrantes da quadrilha e recuperar os materiais roubados - Divulgação

Niterói: operação busca aprofundar as investigações, identificar outros integrantes da quadrilha e recuperar os materiais roubadosDivulgação

Publicado 03/06/2026 09:30

Niterói - O trabalho de inteligência e monitoramento do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) da Prefeitura de Niterói foi decisivo para auxiliar a Polícia Civil na identificação de integrantes de uma organização criminosa da capital e da Baixada Fluminense investigada por um roubo ocorrido no canteiro de obras da Arena Niterói, no Centro da cidade. As informações levantadas a partir das câmeras de monitoramento contribuíram para a deflagração, nesta quarta-feira (3), de uma operação da 76ª DP (Niterói) e da 59ª DP (Duque de Caxias), com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), após pouco mais de 20 dias de investigação.

A operação cumpre mandados de prisão temporária e de busca e apreensão determinadas pela Justiça em Niterói contra suspeitos de participação no crime, ocorrido entre os dias 11 e 12 de maio. Na ocasião, criminosos armados invadiram o canteiro de obras da Arena Niterói durante a madrugada, renderam e agrediram o vigilante responsável pela segurança do local e levaram materiais e equipamentos utilizados na construção do empreendimento. O prejuízo estimado é de aproximadamente R$ 500 mil.

As investigações contaram com o apoio do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), coordenado pela Guarda Municipal de Niterói, que colaborou na análise de imagens, no rastreamento dos deslocamentos dos veículos utilizados pelos criminosos e na produção de informações de inteligência que ajudaram a identificar os envolvidos. A integração entre a Prefeitura de Niterói, a Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal permitiu reconstruir a dinâmica da ação criminosa e avançar rapidamente nas investigações.

De acordo com a Polícia Civil, a ação foi praticada por uma organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas e planejamento prévio, que fazia esse tipo de ação em outras cidades. As investigações apontam que os criminosos saíram do Rio de Janeiro e da Baixada Fluminense com o objetivo de praticar o roubo em Niterói. Cerca de onze integrantes da quadrilha teriam participado da ação, utilizando dois caminhões para transportar os materiais roubados e três veículos de apoio para monitoramento do trajeto e da região. Um dos caminhões utilizados possuía placa clonada. Parte dos envolvidos utilizava uniformes e equipamentos semelhantes aos dos trabalhadores da obra e também roupas de uma transportadora, numa tentativa de disfarçar a ação criminosa e dificultar a identificação dos suspeitos. As investigações também identificaram o uso de veículos clonados para dificultar a atuação das forças de segurança.

A operação busca aprofundar as investigações, identificar outros integrantes da quadrilha e recuperar os materiais roubados.

O Cisp funciona 24 horas por dia e reúne tecnologia de monitoramento e integração entre diferentes órgãos de segurança. Com mais de 700 câmeras espalhadas pela cidade e o sistema de Cercamento Eletrônico, a estrutura auxilia diariamente as forças policiais na prevenção e na elucidação de crimes em Niterói.

Apesar do roubo, a Prefeitura de Niterói informa que o cronograma das obras da Arena Niterói está mantido e que o episódio não terá impacto na execução do empreendimento, considerado um dos principais equipamentos esportivos e de eventos em construção na cidade.