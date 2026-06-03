Niterói: investimento amplia as atividades de robótica da unidade, que está entre as seis melhores equipes de robótica educacional do paísReprodução
A escola recebeu kits educacionais Spike, plataforma de robótica voltada ao ensino de STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática). Os equipamentos contam com sensores, motores, recursos de programação e centenas de peças de montagem, permitindo que os estudantes desenvolvam robôs e participem de desafios práticos. A entrega também incluiu baterias, sensores de cor e ultrassom e um notebook de apoio para as atividades.
“Investir em robótica educacional é investir no protagonismo dos nossos estudantes, na criatividade, no raciocínio lógico e na capacidade de transformar realidades. Fizemos importantes investimentos e, através da dedicação dos nossos estudantes, a João Brazil virou referência nacional. Vamos garantir cada vez mais estrutura para que esses jovens sigam conquistando espaços e acreditando no próprio potencial. Estamos entregando equipamentos de última geração, utilizados por equipes profissionais em competições de robótica em todo o país, para que nossos estudantes tenham acesso às mesmas ferramentas, tecnologias e oportunidades de aprendizagem”, disse o secretário de Educação, Bira Marques.
Investimento que gera resultados
Para os estudantes, os novos equipamentos chegam para ampliar as possibilidades de aprendizagem. “Estou muito feliz com todo o apoio que a gente tem hoje em dia. É muito gratificante, e que a gente evolua, cada vez mais e mais, para quem sabe alcançar um destaque internacional”, disse o estudante Rafael Mendes, capitão da equipe JB Defender.
A experiência da unidade também vem inspirando novas iniciativas da Rede Municipal. O desempenho das equipes da João Brazil foi uma das motivações para a criação do Clube Maker no Centro de Formação Darcy Ribeiro, pensado para expandir a cultura da robótica, da inovação e da aprendizagem mão na massa para estudantes e profissionais de toda a Rede Municipal. Além disso, os novos laboratórios que estão sendo implantados nas escolas de Ensino Fundamental II também irão incorporar atividades de robótica educacional, tendo como referência o trabalho desenvolvido pela escola do Morro do Castro.
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