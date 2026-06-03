Niterói: investimento amplia as atividades de robótica da unidade, que está entre as seis melhores equipes de robótica educacional do país - Reprodução

Niterói: investimento amplia as atividades de robótica da unidade, que está entre as seis melhores equipes de robótica educacional do paísReprodução

Publicado 03/06/2026 06:29

Niterói - A Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Educação, entregou, nesta terça-feira (02), novos equipamentos de robótica para os estudantes da Escola Municipal João Brazil, no Morro do Castro. A iniciativa amplia a estrutura disponível para as atividades desenvolvidas pela unidade, que atualmente está entre as seis melhores equipes de robótica educacional do país, segundo a classificação da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR).



A escola recebeu kits educacionais Spike, plataforma de robótica voltada ao ensino de STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática). Os equipamentos contam com sensores, motores, recursos de programação e centenas de peças de montagem, permitindo que os estudantes desenvolvam robôs e participem de desafios práticos. A entrega também incluiu baterias, sensores de cor e ultrassom e um notebook de apoio para as atividades.



“Investir em robótica educacional é investir no protagonismo dos nossos estudantes, na criatividade, no raciocínio lógico e na capacidade de transformar realidades. Fizemos importantes investimentos e, através da dedicação dos nossos estudantes, a João Brazil virou referência nacional. Vamos garantir cada vez mais estrutura para que esses jovens sigam conquistando espaços e acreditando no próprio potencial. Estamos entregando equipamentos de última geração, utilizados por equipes profissionais em competições de robótica em todo o país, para que nossos estudantes tenham acesso às mesmas ferramentas, tecnologias e oportunidades de aprendizagem”, disse o secretário de Educação, Bira Marques.



Investimento que gera resultados

A entrega dos equipamentos foi recebida com entusiasmo por professores e estudantes, que acompanham o crescimento da robótica educacional na unidade ao longo dos últimos anos. “É muito bom receber esses materiais, quem esteve aqui na Rede Municipal, no início da Robótica Educacional, consegue ver que é um grande diferencial o investimento que tem sido feito hoje na João Brazil, e que será expandido para toda a Rede”, destacou a professora do clube de robótica da unidade, Evelyn Crespo.



Para os estudantes, os novos equipamentos chegam para ampliar as possibilidades de aprendizagem. “Estou muito feliz com todo o apoio que a gente tem hoje em dia. É muito gratificante, e que a gente evolua, cada vez mais e mais, para quem sabe alcançar um destaque internacional”, disse o estudante Rafael Mendes, capitão da equipe JB Defender.



A experiência da unidade também vem inspirando novas iniciativas da Rede Municipal. O desempenho das equipes da João Brazil foi uma das motivações para a criação do Clube Maker no Centro de Formação Darcy Ribeiro, pensado para expandir a cultura da robótica, da inovação e da aprendizagem mão na massa para estudantes e profissionais de toda a Rede Municipal. Além disso, os novos laboratórios que estão sendo implantados nas escolas de Ensino Fundamental II também irão incorporar atividades de robótica educacional, tendo como referência o trabalho desenvolvido pela escola do Morro do Castro.

