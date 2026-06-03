Niterói: ação da Neltur, Ecotur Sem barreiras está com inscrições gratuitas abertasDivulgação
Programação
Dia 6/6 (Sábado) – Subida à Ilha da Boa Viagem
Ponto de encontro, às 9h, no Centro de Atendimento ao Turista (CAT) Boa Viagem, na Av. Almirante Benjamim Sodré 798, no bairro de mesmo nome
Dia 12/6 (Sexta-feira) – Trilha Bosque dos Eucaliptos, no Parque da Cidade, em São Francisco
Ponto de encontro, às 9h, na sede do PARNIT (Parque Natural Municipal de Niterói), na subida do Parque da Cidade, em São Francisco
Dia 20/6 (Sábado) – Trilha Santo Inácio, no Parque da Cidade, em São Francisco
Ponto de encontro, às 9h - Rua Nossa Senhora de Lurdes, subindo o Parque da Cidade.
Dia 26/6 (Sexta-feira) – Trilha do Morro das Andorinhas, em Itaipu
Ponto de encontro, 8h, no final da Rua da Amizade, logo depois da paróquia de São Sebastião
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