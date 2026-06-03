Niterói: ação da Neltur, Ecotur Sem barreiras está com inscrições gratuitas abertas - Divulgação

Niterói: ação da Neltur, Ecotur Sem barreiras está com inscrições gratuitas abertasDivulgação

Publicado 03/06/2026 06:20

Niterói - A Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur) está com inscrições abertas para o projeto Niterói Ecotur Sem Barreiras, gratuitas, para o mês de junho. Serão quatro edições do projeto que que atende mordores e turistas em passeios pelas trilhas da cidade. Com mais de 3 mil atendimentos, é um trabalho diferenciado por ser inclusivo, possibilitando participação de PCDs (pessoas com deficiência) através da utilização do equipamento cadeira Julietti. As inscrições podem ser feitas pelo https://visit.niteroi/niteroiecotur

A Prefeitura de Niterói, por meio da Neltur, trabalha em parceria com o Clube Niteroiense de Montanhismo (CNM) e a Coordenadoria de Acessibilidade através do projeto Niterói Inclusivo.



Programação



Dia 6/6 (Sábado) – Subida à Ilha da Boa Viagem

Ponto de encontro, às 9h, no Centro de Atendimento ao Turista (CAT) Boa Viagem, na Av. Almirante Benjamim Sodré 798, no bairro de mesmo nome



Dia 12/6 (Sexta-feira) – Trilha Bosque dos Eucaliptos, no Parque da Cidade, em São Francisco

Ponto de encontro, às 9h, na sede do PARNIT (Parque Natural Municipal de Niterói), na subida do Parque da Cidade, em São Francisco



Dia 20/6 (Sábado) – Trilha Santo Inácio, no Parque da Cidade, em São Francisco

Ponto de encontro, às 9h - Rua Nossa Senhora de Lurdes, subindo o Parque da Cidade.



Dia 26/6 (Sexta-feira) – Trilha do Morro das Andorinhas, em Itaipu

Ponto de encontro, 8h, no final da Rua da Amizade, logo depois da paróquia de São Sebastião

