Niterói: Presidente da Neltur vai representar o turismo da cidade em evento no Chile - Divulgação

Niterói: Presidente da Neltur vai representar o turismo da cidade em evento no ChileDivulgação

Publicado 03/06/2026 14:50

Niterói - A cidade de Niterói está representada no “LATITUDE 33º – Encontro Metropolitano de Turismo”, realizado em Santiago, no Chile, por André Bento - Presidente da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (NELTUR)- , a convite da Rede Mercocidades, sendo palestrante do tema “Niterói como modelo de gestão turístico- privada para o desenvolvimento”. Além de um dos palestrantes, Bento participa e integra todos os debates e trocas de experiências voltadas ao fortalecimento do turismo como ferramenta de desenvolvimento econô mico local.

André Bento compartilhará experiências e iniciativas desenvolvidas no município voltadas à integração entre poder público, setor privado e desenvolvimento sustentável do turismo.

O encontro reúne autoridades públicas, especialistas, empreendedores e representantes do setor turístico de diferentes países da América Latina, em uma programação voltada à inovação, sustentabilidade, empreendedorismo e gestão estratégica do turismo.

Realizado pela Prefeitura de Peñalolén, o evento busca consolidar a Região Metropolitana de Santiago como referência em segmentos como enoturismo, turismo de montanha e turismo cultural, além de fomentar a cooperação entre cidades e incentivar boas práticas voltadas ao desenvolvimento territorial.

Durante os dois dias de atividades presenciais, os participantes acompanham palestras e painéis com especialistas nacionais e internacionais, abordando temas relacionados à transformação das cidades por meio do turismo, integração entre os setores público e privado, sustentabilidade e inovação aplicada à atividade turística.

A participação de Niterói reforça o posicionamento da cidade nos debates internacionais sobre turismo sustentável e desenvolvimento urbano, ampliando conexões institucionais e oportunidades de intercâmbio com outras cidades latino-americanas.

A delegação convidada contou com apoio integral da organização do evento, responsável pelos custos da viagem.