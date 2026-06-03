Niterói: Presidente da Neltur vai representar o turismo da cidade em evento no ChileDivulgação
Niterói participa de encontro internacional de turismo sustentável no Chile
Presidente da Neltur, André Bento compartilhará experiências e iniciativas desenvolvidas no município voltadas à integração entre poder público, setor privado e desenvolvimento sustentável do turismo
Niterói participa de encontro internacional de turismo sustentável no Chile
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Espetáculo Menina Mojubá, que nasceu em Niterói, terá apresentação gratuita no Sesc
Espetáculo manteve-se vivo de forma independente e consolidou-se como um verdadeiro fenômeno de público, lotando salas de teatro por onde passou
Experiências de alimentação escolar de Niterói despertam interesse internacional
Pesquisadora alemã da Universidade de Hohenheim visita cidade para conhecer práticas de alimentação escolar e educação nutricional desenvolvidas na Rede Municipal
Neltur participa de debate sobre Turismo Sustentável na UFF
Participaram a professora da Faculdade de Turismo e Hotelaria da UFF, Daiane Tavares; o professor da mesma instituição, Luciano Abreu e; o geógrafo, Alex Figueiredo
Marcos Hasselmann volta de temporada de shows na Tailândia
Interprete niteroiense leva sua voz do jazz à Ásia, onde se apresentou em casas consagradas por lá, como o Buddha and Pals
Câmeras da Prefeitura de Niterói auxiliam Polícia Civil e PRF em operação contra quadrilha que roubou materiais de obra
Operação cumpre mandados de prisão temporária e de busca e apreensão determinadas pela Justiça em Niterói contra suspeitos de participação no crime
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