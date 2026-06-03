Niterói: Bruno Marasco, do restaurante Antica Trattoria, prepara experiência de Dia dos Namorados para seus clientes - Conecta

Niterói: Bruno Marasco, do restaurante Antica Trattoria, prepara experiência de Dia dos Namorados para seus clientesConecta

Publicado 03/06/2026 16:10

Niterói - Com a aproximação do Dia dos Namorados, o comércio de Niterói se prepara para um dos períodos mais importantes do calendário. A expectativa da CDL Niterói é de um crescimento de 6% nas vendas em 2026, em comparação com o mesmo período do ano anterior, reforçando a relevância da data para a economia local.

Tradicionalmente associada à troca de presentes entre casais, a data movimenta um público cada vez mais diversificado. Além de namorados, consumidores como maridos, esposas, noivos, ficantes e pessoas que desejam demonstrar carinho e afeto também contribuem para o aquecimento das vendas, ampliando o alcance da celebração e seus impactos econômicos.

O aumento da demanda beneficia diferentes segmentos do comércio, especialmente lojas de vestuário, calçados, perfumarias, joalherias, floriculturas e chocolaterias. O setor de serviços também registra crescimento expressivo, com destaque para bares, restaurantes, hotéis e opções de entretenimento, que costumam receber um fluxo maior de clientes durante o período. O setor gastronômico, por exemplo, aposta em programações exclusivas para tornar a celebração ainda mais memorável.

Entre os estabelecimentos que já iniciaram os preparativos está o restaurante Antica Trattoria. O chef Bruno Marasco prepara uma experiência especial para a ocasião, com reservas antecipadas, cardápio exclusivo e uma ambientação inspirada na tradição italiana, criando um cenário romântico para os clientes que escolherem celebrar a data no local.

A expectativa dos comerciantes é de que o Dia dos Namorados contribua para fortalecer as vendas e impulsionar a atividade econômica da cidade, beneficiando tanto o comércio de rua quanto os centros comerciais e o setor de serviços. A combinação entre presentes, gastronomia e entretenimento reforça o potencial da data para movimentar diversos segmentos e atrair consumidores em busca de opções para celebrar o amor.