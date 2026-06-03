Niterói: Bruno Marasco, do restaurante Antica Trattoria, prepara experiência de Dia dos Namorados para seus clientesConecta
Dia dos Namorados deve impulsionar vendas em Niterói com expectativa de crescimento de 6%
Aumento da demanda beneficia diferentes segmentos do comércio, especialmente lojas de vestuário, calçados, perfumarias, joalherias, floriculturas e chocolaterias
Dia dos Namorados deve impulsionar vendas em Niterói com expectativa de crescimento de 6%
Aumento da demanda beneficia diferentes segmentos do comércio, especialmente lojas de vestuário, calçados, perfumarias, joalherias, floriculturas e chocolaterias
Último dia do Itacoatiara Pro 2026 em Niterói é marcado por ações socioambientais
Evento combina competições de alto nível e mobilização ambiental
Cultura: Niterói recebe maior congresso internacional sobre a história do cinema
Evento inédito no hemisfério sul reúne pesquisadores de diversos países e promove sessões abertas ao público com filmes raros e música ao vivo
Niterói participa de encontro internacional de turismo sustentável no Chile
Presidente da Neltur, André Bento compartilhará experiências e iniciativas desenvolvidas no município voltadas à integração entre poder público, setor privado e desenvolvimento sustentável do turismo
Espetáculo Menina Mojubá, que nasceu em Niterói, terá apresentação gratuita no Sesc
Espetáculo manteve-se vivo de forma independente e consolidou-se como um verdadeiro fenômeno de público, lotando salas de teatro por onde passou
Experiências de alimentação escolar de Niterói despertam interesse internacional
Pesquisadora alemã da Universidade de Hohenheim visita cidade para conhecer práticas de alimentação escolar e educação nutricional desenvolvidas na Rede Municipal
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.