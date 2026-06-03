Niterói: Evento combina competições de alto nível e mobilização ambiental - Claudio Fernandes

Niterói: Evento combina competições de alto nível e mobilização ambientalClaudio Fernandes

Publicado 03/06/2026 15:52

Niterói - O Itacoatiara Pro 2026 se despede de Niterói este fim de semana, depois de duas semanas de intensas atividades ao ar livre.

No dia 05 de junho acontece o Campeonato Profissional de Bodysurf, com a participação de atletas como o niteroiense Kalani Latanzi, um dos mais respeitados waterman do mundo. Já o Campeonato Profissional de Surf acontece no sábado, dia 6 de junho, e será realizada em formato especial com atletas convidados e contará com nomes como Pedro Scooby e Lucas Chumbo, referências brasileiras nas ondas grandes e presença constante nos principais eventos da modalidade. O skate street também ganha destaque na programação no Skate Park de São Francisco. A abertura, no dia 06 de junho, contará com treino oficial e uma ação social voltada para jovens atletas em iniciação esportiva, enquanto a competição estadual acontece no dia 07 de junho.



Encerrando a programação, o festival promove uma série de ações com foco no meio ambiente ao longo do fim de semana. No sábado (6 de junho), as atividades socioambientais serão conduzidas pela Ecovias Ponte. Já no domingo (7 de junho), último dia do evento, a empresa Predial Net, em parceria com o Instituto Estadual do Ambiente (INEA), a Reserva Extrativista de Itaipu (Resex) e o Parque Estadual da Serra da Tiririca (PESET), organiza um mutirão de coleta de lixo e microlixo na Praia de Itacoatiara, das 11h às 13h.

PROGRAMAÇÃO



5 de junho: Campeonato Profissional de Bodysurf

6 e 7 de junho: Campeonato Estadual de Skate

6 de junho: Campeonato Profissional de Surf

7 de junho: Ações Ambientais



LOCAIS:



• Praia de Itacoatiara

• Skate Park de São Francisco

SERVIÇO:



Itacoatiara Pro 2026

Programação de 4 a 7 de junho

Evento gratuito

Instagram: @itacoatiarapro





