Niterói: Equipamento da Prefeitura será um dos maiores espaços de shows e competições esportivas da cidade - Lucas Benevides

Niterói: Equipamento da Prefeitura será um dos maiores espaços de shows e competições esportivas da cidadeLucas Benevides

Publicado 05/06/2026 07:56

Niterói - O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, vistoriou, nesta quarta-feira (3), as obras da Arena Niterói, novo equipamento multiuso que será inaugurado no próximo dia 15 de junho com uma apresentação de gala da equipe brasileira campeã de ginástica rítmica. Nos dias 26 e 27 de junho, a arena também receberá shows do cantor Roberto Carlos.

Com capacidade para receber grandes eventos esportivos, culturais e de entretenimento, a Arena Niterói foi planejada para ampliar a infraestrutura da cidade e fortalecer a revitalização da região central. O espaço é climatizado, conta com tratamento acústico e será a primeira arena indoor fora da capital fluminense, na região da Baía de Guanabara.

“Pensamos e planejamos essa arena há alguns anos e começamos a construí-la em janeiro de 2025. Em apenas um ano e meio, ela está pronta. A Arena Niterói consolida a vocação da cidade para receber grandes eventos nacionais e internacionais de esporte, cultura e música. Isso vai ajudar na revitalização do Centro e também criar oportunidades para a economia local”, afirmou Rodrigo Neves.

As obras de construção da Arena Niterói são executadas pela Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION) e estão em fase de acabamento. A cobertura do ginásio já foi concluída. Na parte interna, a instalação do piso também foi finalizada, incluindo a marcação das quadras de vôlei, futsal, handebol e basquete. Encontram-se em fase final o rebaixamento em gesso dos forros e a instalação de dutos de ar-condicionado, guarda-corpos e corrimãos, pinturas e instalação das cadeiras da arquibancada.

Na área externa, seguem os trabalhos finais de instalação dos brises e vidros que irão auxiliar na ventilação e na iluminação, assim como os processos de colocação das esquadrias e a finalização da área de passeio.

A pista de caminhada já tem finalizada a sua estrutura e revestimentos. As obras de reforma do palco da antiga Concha Acústica também foram finalizadas, incluindo as salas administrativas, deixando o espaço apto para shows e eventos. O vestiário atrás do campo de futebol com grama sintética também está pronto. O investimento é de R$ 97,6 milhões e inclui intervenções de paisagismo e a criação de bosques distribuídos pela área.

Na primeira fase, concluída em 2023, foram entregues o campo de futebol com grama sintética, uma quadra poliesportiva, além das quadras de tênis e vôlei de praia.

Cisp auxilia prisão de envolvidos em roubo na Arena Niterói – A atuação integrada entre a Prefeitura de Niterói, por meio do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), a Polícia Civil, a Guarda Municipal e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) contribuiu para a prisão de integrantes de uma organização criminosa investigada pelo roubo de materiais no canteiro de obras da Arena Niterói, no Centro da cidade.

A operação foi realizada nesta quarta-feira (3), após pouco mais de 20 dias de investigação, e cumpriu mandados de prisão temporária e de busca e apreensão expedidos pela Justiça contra envolvidos no crime ocorrido entre os dias 11 e 12 de maio. As informações levantadas por meio das câmeras de monitoramento contribuíram para a deflagração da ação, conduzida pela 76ª DP (Niterói) e pela 59ª DP (Duque de Caxias), com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Na ocasião, criminosos armados invadiram o canteiro de obras durante a madrugada, renderam e agrediram o vigilante responsável pela segurança do local e levaram materiais e equipamentos utilizados na construção do empreendimento, causando um prejuízo estimado em aproximadamente R$ 500 mil.

De acordo com a Polícia Civil, a ação foi praticada por uma organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas e planejamento prévio. As investigações apontam que os criminosos saíram do Rio de Janeiro e da Baixada Fluminense com o objetivo de cometer o roubo em Niterói. Cerca de 11 integrantes da quadrilha teriam participado da ação, utilizando dois caminhões para transportar os materiais roubados e três veículos de apoio para monitorar o trajeto e a região.

“As investigações foram conduzidas de maneira rápida e resultaram na prisão dos envolvidos. É muito importante destacar que todas as entradas de Niterói são monitoradas por dispositivos de segurança pública, distribuídos por todos os bairros da cidade. Aqui, enfrentamos a criminalidade de forma firme e estamos reduzindo em mais de 80% os índices de criminalidade em Niterói”, disse o prefeito Rodrigo Neves.