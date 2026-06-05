Niterói: prefeito Rodrigo Neves e a primeira-dama Fernanda Neves participaram da missa solene realizada em frente à Câmara Municipal de Niterói, celebrada por Dom José Francisco Rezende Dias - Divulgação

Niterói: prefeito Rodrigo Neves e a primeira-dama Fernanda Neves participaram da missa solene realizada em frente à Câmara Municipal de Niterói, celebrada por Dom José Francisco Rezende DiasDivulgação

Publicado 05/06/2026 07:51

Niterói - A cidade de Niterói celebrou o feriado de Corpus Christi nesta quinta-feira (4) com uma grande manifestação de fé que reuniu cerca de 10 mil pessoas no Centro da cidade. O prefeito Rodrigo Neves e a primeira-dama Fernanda Neves participaram da missa solene realizada em frente à Câmara Municipal de Niterói, celebrada por Dom José Francisco Rezende Dias, Arcebispo Metropolitano de Niterói.

Com o tema “São Francisco, modelo de amor eucarístico”, a festa religiosa reuniu centenas de fiéis que, desde as primeiras horas da manhã, se dedicaram à confecção dos tradicionais tapetes de sal na Avenida Amaral Peixoto. Foram utilizadas cerca de 20 toneladas de sal, além de serragem, pó de café e xadrez para compor os desenhos que ficaram expostos à visitação ao longo de todo o dia.

Este ano, a data ganhou ainda mais relevância para os niteroienses. Na última semana, o prefeito Rodrigo Neves sancionou uma lei que decreta Corpus Christi como feriado municipal em definitivo, garantindo a folga para a festa religiosa.

“É uma grande alegria celebrar o Corpus Christi em Niterói, uma tradição de fé que reúne milhares de pessoas e reforça valores fundamentais como a solidariedade, o cuidado com o próximo, a justiça social e a defesa da vida. Neste ano, demos um passo histórico ao sancionar a lei que torna o Corpus Christi feriado municipal, fazendo de Niterói a primeira cidade do Estado do Rio de Janeiro a adotar essa medida. É um reconhecimento à importância desta celebração para a nossa população e para a identidade cultural e religiosa da cidade. Que este momento renove nossa fé, fortaleça os laços de fraternidade e traga bênçãos para todos os niteroienses”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves.

A primeira-dama da cidade, Fernanda Neves, participou da Eucaristia fazendo a leitura de uma parte do encerramento com a oração da Assembleia. Também estiveram presentes, o ex-prefeito Axel Grael, o Administrador Regional de Icaraí, Raphael Costa, o superintendente de Terminais e Estacionamentos (Suten), Jhonatan Anjos, e representantes da Câmara Municipal de Vereadores.

Durante a celebração, o arcebispo metropolitano de Niterói, Dom José Francisco Rezende Dias, destacou o significado espiritual da data e a importância da renovação da fé cristã.

“Reunidos como Igreja, celebramos o mistério de Cristo presente na Eucaristia e renovamos nossa caminhada de fé. O Senhor nos convida a vencer o pecado, a acolher a misericórdia de Deus e a ressurgir para uma vida nova. Que esta celebração do Corpus Christi fortaleça a comunhão entre os irmãos e nos ajude a testemunhar, no dia a dia, os valores do Evangelho”, destacou Dom José.

Após a missa, celebrada às 16h, os fiéis seguiram em procissão pelas ruas do Centro, encerrando a solenidade com a bênção eucarística. O presidente da Comissão Arquidiocesana de Corpus Christi, padre Alan Mota, ressaltou o envolvimento da comunidade na preparação da festa religiosa.

“Esta celebração é fruto da dedicação de centenas de pessoas que, desde a madrugada, trabalharam com amor para preparar cada detalhe desta festa para Jesus. Mesmo quando a chuva levou parte do que havia sido construído, a fé falou mais alto e todos recomeçaram com alegria, ajudando uns aos outros e dando um belo testemunho de comunhão. O Corpus Christi é o dia em que tornamos pública a nossa fé na presença de Jesus na Eucaristia e renovamos o compromisso de levar essa fé para além dos templos, por meio das nossas ações e do cuidado com o próximo”, afirmou o padre Alan Mota.

A celebração reafirma o compromisso da gestão municipal com o respeito à diversidade religiosa e o apoio às tradições que fortalecem os laços comunitários na cidade. À medida que a procissão avançava pelas ruas do Centro, equipes da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) já iniciavam os trabalhos de limpeza das vias, garantindo a organização e a conservação dos espaços públicos após o evento.