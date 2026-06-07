Niterói: aniversário da primeira dama Fernanda Neves reuniu mais de quatro mil pessoas no Praia Clube São Francisco - Divulgação

Niterói: aniversário da primeira dama Fernanda Neves reuniu mais de quatro mil pessoas no Praia Clube São FranciscoDivulgação

Publicado 07/06/2026 09:33

Niterói - Mais de quatro mil pessoas estiveram, nesta sexta-feira (5), no Praia Clube São Francisco, em Niterói, para comemorar o aniversário de Fernanda Neves, primeira-dama da cidade, que estava ao lado do marido e prefeito, Rodrigo Neves, dos filhos Maiara, Carlos Eduardo e Marina e dos netos Manuela e Vicente. O evento reuniu lideranças de diversos segmentos e de várias partes do estado, além de muitos amigos e familiares.

“A Fernanda é uma pessoa muito querida, generosa e comprometida com o bem-estar das pessoas. Ver este reconhecimento e o carinho de tantas lideranças, amigos e familiares é uma alegria para toda a nossa família. Foi uma celebração marcada pelo afeto, pela amizade e pelos valores que nos unem na construção de uma cidade cada vez mais humana e solidária", disse o Prefeito Rodrigo Neves.

Entre os presentes estavam a deputada federal e pré candidata ao Senado Benedita da Silva; o ex Prefeito Axel Grael e sua esposa Cristha Grael, a Vice Prefeita Isabel Swan, o deputado Vitor Júnior, a ex Secretária de Inovação Juliana Benício, os deputados federais Áureo Ribeiro, Dimas Gadelha e Reimont; o vereador de São Gonçalo, Dejorge Patrício, o ex presidente da Embratur, Marcelo Freixo; a vereadora do Rio Tatiana Roque; a deputada Enfermeira Rejane; grande parte dos vereadores de Niterói e de vários municípios do Estado, entre centenas lideranças políticas, empresariais, partidárias, religiosas e comunitárias.

“Receber tanto carinho de amigos, familiares e pessoas que caminham conosco em diferentes áreas da vida é motivo de muita gratidão. Este momento especial reforça ainda mais meu compromisso com as causas que acredito, especialmente a defesa dos direitos das mulheres, das crianças e o fortalecimento das ações sociais que transformam vidas em Niterói", disse a aniversariante Fernanda Sixel Neves.



A celebração foi marcada por homenagens e manifestações de carinho à primeira-dama, reconhecida por sua atuação em projetos voltados à promoção dos direitos das mulheres, da infância e ao fortalecimento de ações sociais no município.