Niterói: evento gratuito reúne gastronomia, shows e diversão para toda a família na Praça PetersenDivulgação
Durante quatro dias, moradores e visitantes poderão aproveitar uma programação gratuita repleta de atrações musicais, apresentações de quadrilha junina e uma verdadeira viagem pelos sabores das festas de São João. No cardápio, não faltarão delícias como canjica, milho verde, maçã do amor, caldos, doces típicos e diversas opções gastronômicas oferecidas pelos food trucks participantes.
A proposta é transformar a praça em um grande arraial ao ar livre, reunindo cultura, lazer e convivência para todas as idades em um ambiente acolhedor e festivo. Entre os artistas confirmados estão Laura Zuzarte, Ivan Viana, Beto Souza, Brasília, Maurício Paraxaxar e Thiago Messer, que prometem animar o público com muito sertanejo, forró e música popular brasileira.
E a festa não para por aí. Após a edição de Camboinhas, a programação junina segue por outros bairros da cidade, passando por Santa Rosa e retornando à Região Oceânica em julho, levando o clima das tradicionais festas juninas para diferentes regiões de Niterói.
SERVIÇO
4, 5, 6 e 7 de junho
Entrada gratuita
Sexta-feira – 05/06
* Abertura do evento: 15h
* Ivan Viana – 17h
* Brasília – 19h e 21h
* Quadrilha junina – 20h
Sábado – 06/06
* Abertura do evento: 15h
* Beto Souza – 17h
* Shows musicais – 19h e 21h
* Quadrilha junina – 20h
Domingo – 07/06
* Abertura do evento: 15h
* Maurício Paraxaxar – 17h
* Thiago Messer – 18h30
PRÓXIMAS PARADAS DO CIRCUITO JUNINO
Arraiá Santa Rosa
Praça do Largo do Marrão
19, 20 e 21 de junho
Arraiá Região Oceânica
Praça Luís Gomes da Silva (Tobogã) – Piratininga
24, 25 e 26 de julho
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