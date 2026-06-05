Niterói: evento gratuito reúne gastronomia, shows e diversão para toda a família na Praça Petersen - Divulgação

Niterói: evento gratuito reúne gastronomia, shows e diversão para toda a família na Praça PetersenDivulgação

Publicado 05/06/2026 08:20

Niterói - Junho chegou e, com ele, o clima das festas mais aguardadas do ano. A Praça Petersen, em Camboinhas, será palco de muito forró, sertanejo, comidas típicas e tradição com o início do Arraiá de Camboinhas, promovido pela Associação de Food Trucks conta com o apoio da Prefeitura de Niterói por meio da administração da Região Oceânica .



Durante quatro dias, moradores e visitantes poderão aproveitar uma programação gratuita repleta de atrações musicais, apresentações de quadrilha junina e uma verdadeira viagem pelos sabores das festas de São João. No cardápio, não faltarão delícias como canjica, milho verde, maçã do amor, caldos, doces típicos e diversas opções gastronômicas oferecidas pelos food trucks participantes.



A proposta é transformar a praça em um grande arraial ao ar livre, reunindo cultura, lazer e convivência para todas as idades em um ambiente acolhedor e festivo. Entre os artistas confirmados estão Laura Zuzarte, Ivan Viana, Beto Souza, Brasília, Maurício Paraxaxar e Thiago Messer, que prometem animar o público com muito sertanejo, forró e música popular brasileira.



E a festa não para por aí. Após a edição de Camboinhas, a programação junina segue por outros bairros da cidade, passando por Santa Rosa e retornando à Região Oceânica em julho, levando o clima das tradicionais festas juninas para diferentes regiões de Niterói.



SERVIÇO

Arraiá de Camboinhas - Praça Petersen – Camboinhas



4, 5, 6 e 7 de junho



Entrada gratuita



Sexta-feira – 05/06



* Abertura do evento: 15h



* Ivan Viana – 17h



* Brasília – 19h e 21h



* Quadrilha junina – 20h



Sábado – 06/06



* Abertura do evento: 15h



* Beto Souza – 17h



* Shows musicais – 19h e 21h



* Quadrilha junina – 20h



Domingo – 07/06



* Abertura do evento: 15h



* Maurício Paraxaxar – 17h



* Thiago Messer – 18h30





PRÓXIMAS PARADAS DO CIRCUITO JUNINO



Arraiá Santa Rosa



Praça do Largo do Marrão



19, 20 e 21 de junho





Arraiá Região Oceânica



Praça Luís Gomes da Silva (Tobogã) – Piratininga



24, 25 e 26 de julho







