Niterói: as mudas distribuídas durante o evento foram cultivadas no viveiro da Clin, na comunidade Boa Vista - Lucas Benevides

Niterói: as mudas distribuídas durante o evento foram cultivadas no viveiro da Clin, na comunidade Boa VistaLucas Benevides

Publicado 07/06/2026 09:44

Niterói - A Prefeitura encerrou, neste sábado (6), a programação da Semana do Meio Ambiente com uma grande celebração no Campo de São Bento, em Icaraí. O evento reuniu educação ambiental, cultura, lazer e serviços gratuitos para a população, com atrações voltadas para todas as idades. Um dos destaques da programação foi a distribuição de 2.500 mudas de 90 espécies da Mata Atlântica. Ao longo do dia, o público também participou de atividades educativas, feira orgânica, campanha de adoção de animais, exposições temáticas e da apresentação musical da cantora Karina Pontes.



Promovido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade, o evento reuniu diferentes instituições e projetos ligados à preservação ambiental e ao bem-estar animal. Participaram da programação a Companhia de Limpeza de Niterói (Clin), a Coordenadoria Especial de Direitos dos Animais (Ceda), a Águas de Niterói e os projetos Uçá e Aruanã, que levaram ao público atividades educativas e ações de conscientização ambiental.



As mudas distribuídas durante o evento foram cultivadas no viveiro da Clin, na comunidade Boa Vista, espaço dedicado à produção de espécies nativas da Mata Atlântica. Além de levar espécies de plantas para casa, os participantes puderam conhecer mais sobre as espécies distribuídas e sobre o trabalho de restauração florestal desenvolvido no município.



“O objetivo desta ação é aproximar a população das questões ambientais e mostrar o trabalho que vem sendo desenvolvido na restauração florestal e na preservação do meio ambiente. Quando uma pessoa recebe uma muda e passa a cuidar dela, cria uma conexão com a natureza e desenvolve um olhar mais atento para a importância da conservação ambiental. Essa interação tem um grande valor educativo e fortalece a participação da comunidade nas ações de restauração e proteção do nosso patrimônio natural”, contou o engenheiro Florestal da Clin e gerente da Gerência de Educação Ambiental (Geam), Luiz Vicente.



Entre as opções de mudas disponibilizadas, a pimenta foi a escolha da manicure Gleisiane Dias da Silva, de 31 anos, que estava indo para o trabalho e aproveitou para levar a planta para casa. “Eu gosto muito de plantas e achei muito boa essa iniciativa. Nem sempre as pessoas têm condições de comprar mudas, então a doação é sempre bem-vinda. É uma forma de incentivar o cultivo e aproximar mais gente da natureza”, afirmou Gleisiane. Já a secretária Cecília Serrão, de 61 anos, moradora de Santa Rosa, aproveitou a ação para levar uma palmeira-leque para casa. “Achei a iniciativa muito interessante porque incentiva as pessoas a cultivarem plantas e a terem mais contato com o meio ambiente. Eu pretendo plantar a minha muda em um vaso que tenho em casa”, explicou Cecília.



Políticas ambientais

Niterói tem consolidado uma série de políticas públicas voltadas à preservação ambiental, ao saneamento e à recuperação de ecossistemas. O município é o único da Região Metropolitana do Rio de Janeiro com mais de 53% do território preservado e também o único da região que não realiza despejo de esgoto na Baía de Guanabara. A cidade conta ainda com 100% de abastecimento de água tratada e já alcançou 95,6% de tratamento de esgoto, com meta de atingir a universalização do serviço. Niterói também investe em soluções baseadas na natureza para recuperação ambiental e melhoria da qualidade dos corpos hídricos. Um dos principais exemplos é o Parque Orla Piratininga Alfredo Sirkis, que alia preservação ambiental, infraestrutura urbana e ações de despoluição de rios e lagoas.