Niterói: as mudas distribuídas durante o evento foram cultivadas no viveiro da Clin, na comunidade Boa VistaLucas Benevides
Promovido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade, o evento reuniu diferentes instituições e projetos ligados à preservação ambiental e ao bem-estar animal. Participaram da programação a Companhia de Limpeza de Niterói (Clin), a Coordenadoria Especial de Direitos dos Animais (Ceda), a Águas de Niterói e os projetos Uçá e Aruanã, que levaram ao público atividades educativas e ações de conscientização ambiental.
As mudas distribuídas durante o evento foram cultivadas no viveiro da Clin, na comunidade Boa Vista, espaço dedicado à produção de espécies nativas da Mata Atlântica. Além de levar espécies de plantas para casa, os participantes puderam conhecer mais sobre as espécies distribuídas e sobre o trabalho de restauração florestal desenvolvido no município.
“O objetivo desta ação é aproximar a população das questões ambientais e mostrar o trabalho que vem sendo desenvolvido na restauração florestal e na preservação do meio ambiente. Quando uma pessoa recebe uma muda e passa a cuidar dela, cria uma conexão com a natureza e desenvolve um olhar mais atento para a importância da conservação ambiental. Essa interação tem um grande valor educativo e fortalece a participação da comunidade nas ações de restauração e proteção do nosso patrimônio natural”, contou o engenheiro Florestal da Clin e gerente da Gerência de Educação Ambiental (Geam), Luiz Vicente.
Entre as opções de mudas disponibilizadas, a pimenta foi a escolha da manicure Gleisiane Dias da Silva, de 31 anos, que estava indo para o trabalho e aproveitou para levar a planta para casa. “Eu gosto muito de plantas e achei muito boa essa iniciativa. Nem sempre as pessoas têm condições de comprar mudas, então a doação é sempre bem-vinda. É uma forma de incentivar o cultivo e aproximar mais gente da natureza”, afirmou Gleisiane. Já a secretária Cecília Serrão, de 61 anos, moradora de Santa Rosa, aproveitou a ação para levar uma palmeira-leque para casa. “Achei a iniciativa muito interessante porque incentiva as pessoas a cultivarem plantas e a terem mais contato com o meio ambiente. Eu pretendo plantar a minha muda em um vaso que tenho em casa”, explicou Cecília.
Políticas ambientais
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