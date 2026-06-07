Niterói: Clin informou que a coleta domiciliar funcionou normalmente durante todo o feriado, assegurando a continuidade dos serviços - Hyury Duarte/Clin

Niterói: Clin informou que a coleta domiciliar funcionou normalmente durante todo o feriado, assegurando a continuidade dos serviços Hyury Duarte/Clin

Publicado 07/06/2026 09:40

Niterói - A tradicional celebração de Corpus Christi, comemorada na última quinta-feira (04), reuniu cerca de dez mil fiéis no Centro de Niterói. Como acontece todos os anos, a Avenida Amaral Peixoto foi transformada em um grande corredor de fé e cores com a confecção dos tradicionais tapetes de sal, que puderam ser apreciados pelo público.



Para garantir a organização e a limpeza do local, a Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) montou uma operação especial envolvendo cerca de 50 colaboradores. As equipes atuaram antes do evento, auxiliando na preparação do espaço, e também após o encerramento das atividades, realizando a remoção dos materiais utilizados nos tapetes e a limpeza completa da avenida.



A operação contou com o apoio de 12 equipamentos: quatro caminhões basculantes e dois compactadores, além de dois caminhões-pipa, duas varredeiras elétricas de grande porte e duas retroescavadeiras. Após o término da festividade, a limpeza foi concluída em menos de duas horas. Às 19h45, a pista já estava liberada, um tempo considerado recorde pela companhia.



De acordo com o setor operacional da Clin, aproximadamente 25,7 toneladas de resíduos foram retiradas da Avenida Amaral Peixoto. Durante a madrugada, outra equipe permaneceu no local para realizar serviços de manutenção e garantir que a via estivesse em perfeitas condições para a população.



A Clin informou ainda que a coleta domiciliar funcionou normalmente durante todo o feriado, assegurando a continuidade dos serviços em toda a cidade.