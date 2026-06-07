Niterói: Clin informou que a coleta domiciliar funcionou normalmente durante todo o feriado, assegurando a continuidade dos serviços Hyury Duarte/Clin
A operação contou com o apoio de 12 equipamentos: quatro caminhões basculantes e dois compactadores, além de dois caminhões-pipa, duas varredeiras elétricas de grande porte e duas retroescavadeiras. Após o término da festividade, a limpeza foi concluída em menos de duas horas. Às 19h45, a pista já estava liberada, um tempo considerado recorde pela companhia.
De acordo com o setor operacional da Clin, aproximadamente 25,7 toneladas de resíduos foram retiradas da Avenida Amaral Peixoto. Durante a madrugada, outra equipe permaneceu no local para realizar serviços de manutenção e garantir que a via estivesse em perfeitas condições para a população.
A Clin informou ainda que a coleta domiciliar funcionou normalmente durante todo o feriado, assegurando a continuidade dos serviços em toda a cidade.
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