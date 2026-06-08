Niterói: curso é voltado para moradores de comunidades que desejam ampliar e fortalecer seus empreendimentos - Reprodução

Niterói: curso é voltado para moradores de comunidades que desejam ampliar e fortalecer seus empreendimentosReprodução

Publicado 08/06/2026 17:17

Niterói - A Prefeitura prorrogou as inscrições para o curso gratuito de Empreendedorismo Social com Ênfase em Negócios Comunitários e em Comunidades, até a próxima sexta-feira (12) de junho. A formação será realizada entre os meses de junho e julho, com aulas presenciais e virtuais, reunindo especialistas e profissionais de diferentes áreas ligadas à participação social e ao empreendedorismo comunitário.

Estão sendo oferecidas 50 vagas, e os interessados podem se inscrever gratuitamente pelo link https://shre.ink/3JXM . As aulas vão acontecer em formato híbrido, sempre às quartas-feiras no modo online e, presencialmente, em um dia que será escolhido pelos alunos selecionados, em um equipamento da Prefeitura.

Voltado para moradores de comunidades que desejam ampliar e fortalecer seus empreendimentos, o curso tem como objetivo incentivar o desenvolvimento de negócios com potencial para alcançar novos mercados e oportunidades além de seus territórios de origem. A formação começa no dia (29) de junho, com uma aula inaugural presencial, e será conduzida por profissionais da Fundação Getulio Vargas. A programação inclui conteúdos sobre Empreendedorismo Social, Negócios Comunitários e em Comunidades, Comunicação, Mobilização de Redes e Integração, além da elaboração de um projeto final voltado à prática empreendedora.

A realização do curso integra as ações da Secretaria Municipal de Participação Social voltadas ao fortalecimento da cidadania ativa, da economia solidária e do protagonismo comunitário nos territórios de Niterói, incentivando a criação de soluções coletivas e sustentáveis para os desafios sociais da cidade.