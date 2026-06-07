Niterói: cidade recebeu 1,5 milhão de visitantes em 2025 e terá fan fest no Caminho Niemeyer - Divulgação

Niterói: cidade recebeu 1,5 milhão de visitantes em 2025 e terá fan fest no Caminho Niemeyer Divulgação

Publicado 07/06/2026 09:53

Niterói - Com o crescimento acelerado do turismo nos últimos anos, Niterói se prepara para ganhar protagonismo também durante a Copa do Mundo de 2026. Uma das iniciativas que simbolizam esse movimento é o Energia Para Torcer, fan fest realizada no Caminho Niemeyer que promete transformar a cidade em um dos principais pontos de encontro da torcida brasileira fora da capital fluminense.



Produzido e idealizado pela PECK, o evento reúne transmissão ao vivo dos jogos da Seleção Brasileira em telão de alta definição, shows de grandes artistas da música nacional, como Thiaguinho, Ferrugem e Ludmilla, além de ativações de marcas, experiências gastronômicas e atividades esportivas. A proposta é ampliar o circuito turístico e de entretenimento da Região Metropolitana durante a Copa, oferecendo ao público uma experiência completa em um dos cartões-postais mais emblemáticos de Niterói.



O movimento acontece em um momento de alta do turismo na cidade. Segundo dados do Observatório de Turismo da prefeitura, o município recebeu cerca de 1,5 milhão de visitantes em 2025, registrando crescimento de 20% em relação ao ano anterior. O Caminho Niemeyer, onde será realizada a fan fest, aparece como um dos locais turísticos mais procurados da cidade, concentrando sozinho 36,67% dos atendimentos realizados nos Centros de Atendimento ao Turista (CATs).



Além do aumento do turismo de lazer, responsável por mais de 79% dos atendimentos turísticos, a cidade também registrou crescimento do fluxo internacional, com destaque para visitantes da Argentina, França e Estados Unidos.



Durante a fase de grupos da Copa, o Energia Para Torcer acontece nos dias 13, 19 e 24 de junho, acompanhando os jogos do Brasil contra Marrocos, Haiti e Escócia. A programação inclui shows de Ludmilla, Thiaguinho e Ferrugem, além de apresentações de DJ Marlboro, Monobloco, Furacão 2000 e DJ Tamy. Em caso de classificação da Seleção Brasileira, novas datas já estão previstas, incluindo 29 de junho, com show confirmado do cantor Belo.



A iniciativa acompanha uma tendência global de criação de grandes espaços públicos de convivência e entretenimento durante megaeventos esportivos, fortalecendo a ocupação turística de diferentes territórios e descentralizando o fluxo tradicionalmente concentrado nas capitais.



“Niterói vive um momento muito forte no turismo e no entretenimento. O Energia Para Torcer nasceu também com esse olhar: criar uma experiência completa da Copa fora da capital, movimentando economia, serviços, hotelaria e circulação de pessoas na cidade”, afirma Péricles Mecenas, idealizador do projeto e morador da cidade de Niterói.



A expectativa da organização é atrair público de diferentes cidades do estado, especialmente da Região Metropolitana, consolidando Niterói como uma alternativa estratégica para turistas e moradores que desejam viver o clima da Copa em um ambiente estruturado, seguro e integrado à programação cultural da cidade.



O Energia Para Torcer 2026 é apresentado pela Enel e conta com patrocínio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. A Enel Rio é a maior patrocinadora de projetos culturais e esportivos no estado, por meio das leis de incentivo. No último ano, a distribuidora investiu mais de R$115 milhões em 108 iniciativas que beneficiaram cerca de 800 mil pessoas diretamente.



Sobre a PECK



A excelência dos eventos da PECK, produtora carioca que acaba de completar 25 anos, tornou a empresa fundada por Péricles Mecenas uma das mais queridas pelas grandes marcas que investem e incentivam a cultura e os esportes no Brasil. O Festival de Inverno do Rio, com oito edições de sucesso, o 90´s Festival e o Rock Brasil 40 anos são exemplos de projetos que ganharam o coração do público com uma extensa programação cultural, e também, criaram um disputado espaço de Live Marketing para patrocinadores e parceiros. O Festival Clássicos do Brasil, criado em 2023, estreou no Nordeste em 2025 com uma temporada no Recife. Atuando no Rio, onde está sediada, São Paulo, Espírito Santo e Pernambuco, a PECK hoje é mais que uma produtora de shows e festivais; é uma empresa de criação de experiências por meio da música e dos esportes, com uma agência própria – comandada pela publicitária Andrea Mecenas – funcionando internamente junto à produção e dedicada ao seu calendário de eventos, que em 2026 inclui a turnê nacional “80 Girassóis”, pelos 80 anos de Alceu Valença.



SERVIÇO



Energia Para Torcer 2026

Local: Caminho Niemeyer - Avenida Jornalista Rogério Coelho Neto, s/n - Centro, Niterói

Datas: 13, 19, 24 e 29 de junho de 2026



Programação



13/06 (sábado): Portões abertos às 15h. Show de Ludmilla a partir das 17h. Jogo: Brasil x Marrocos - 19h.

