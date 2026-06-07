Niterói: cidade recebeu 1,5 milhão de visitantes em 2025 e terá fan fest no Caminho Niemeyer Divulgação
Produzido e idealizado pela PECK, o evento reúne transmissão ao vivo dos jogos da Seleção Brasileira em telão de alta definição, shows de grandes artistas da música nacional, como Thiaguinho, Ferrugem e Ludmilla, além de ativações de marcas, experiências gastronômicas e atividades esportivas. A proposta é ampliar o circuito turístico e de entretenimento da Região Metropolitana durante a Copa, oferecendo ao público uma experiência completa em um dos cartões-postais mais emblemáticos de Niterói.
O movimento acontece em um momento de alta do turismo na cidade. Segundo dados do Observatório de Turismo da prefeitura, o município recebeu cerca de 1,5 milhão de visitantes em 2025, registrando crescimento de 20% em relação ao ano anterior. O Caminho Niemeyer, onde será realizada a fan fest, aparece como um dos locais turísticos mais procurados da cidade, concentrando sozinho 36,67% dos atendimentos realizados nos Centros de Atendimento ao Turista (CATs).
Além do aumento do turismo de lazer, responsável por mais de 79% dos atendimentos turísticos, a cidade também registrou crescimento do fluxo internacional, com destaque para visitantes da Argentina, França e Estados Unidos.
Durante a fase de grupos da Copa, o Energia Para Torcer acontece nos dias 13, 19 e 24 de junho, acompanhando os jogos do Brasil contra Marrocos, Haiti e Escócia. A programação inclui shows de Ludmilla, Thiaguinho e Ferrugem, além de apresentações de DJ Marlboro, Monobloco, Furacão 2000 e DJ Tamy. Em caso de classificação da Seleção Brasileira, novas datas já estão previstas, incluindo 29 de junho, com show confirmado do cantor Belo.
A iniciativa acompanha uma tendência global de criação de grandes espaços públicos de convivência e entretenimento durante megaeventos esportivos, fortalecendo a ocupação turística de diferentes territórios e descentralizando o fluxo tradicionalmente concentrado nas capitais.
“Niterói vive um momento muito forte no turismo e no entretenimento. O Energia Para Torcer nasceu também com esse olhar: criar uma experiência completa da Copa fora da capital, movimentando economia, serviços, hotelaria e circulação de pessoas na cidade”, afirma Péricles Mecenas, idealizador do projeto e morador da cidade de Niterói.
A expectativa da organização é atrair público de diferentes cidades do estado, especialmente da Região Metropolitana, consolidando Niterói como uma alternativa estratégica para turistas e moradores que desejam viver o clima da Copa em um ambiente estruturado, seguro e integrado à programação cultural da cidade.
O Energia Para Torcer 2026 é apresentado pela Enel e conta com patrocínio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. A Enel Rio é a maior patrocinadora de projetos culturais e esportivos no estado, por meio das leis de incentivo. No último ano, a distribuidora investiu mais de R$115 milhões em 108 iniciativas que beneficiaram cerca de 800 mil pessoas diretamente.
Sobre a PECK
SERVIÇO
Energia Para Torcer 2026
Local: Caminho Niemeyer - Avenida Jornalista Rogério Coelho Neto, s/n - Centro, Niterói
Datas: 13, 19, 24 e 29 de junho de 2026
Programação
13/06 (sábado): Portões abertos às 15h. Show de Ludmilla a partir das 17h. Jogo: Brasil x Marrocos - 19h.
24/06 (quarta-feira): Portões abertos às 15h. Brasil x Escócia - 19h. Show de Ferrugem a partir das 21h
29/06 (segunda-feira): Show de Belo e Jogo do Brasil - horário a definir
Ingressos
13, 19 e 24/06: R$70 (meia-entrada e ingresso solidário) | R$ 140 (inteira)
29/06: ingressos a partir de R$40 até a abertura oficial do evento.
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