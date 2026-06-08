Niterói: O projeto é coordenado por Erica Assis - Supervisora dos CATs da Neltur - Divulgação

Niterói: O projeto é coordenado por Erica Assis - Supervisora dos CATs da NelturDivulgação

Publicado 08/06/2026 17:42

Niterói - Mais uma edição do “Formar para melhor atender”, aconteceu no Centro de Atendimento ao Turista (CAT), no Caminho Niemeyer, na manhã desta segunda-feira (8/6).

O evento teve o intuito de treinar e reciclar os monitores da Neltur (Niterói Empresa de Lazer e Turismo), aprimorando os conhecimentos sobre os pontos turísticos da cidade e, principalmente, a forma de abordagem ao turista que procura informações sobre Niterói.

O projeto é coordenado por Erica Assis - Supervisora dos CATs da Neltur.