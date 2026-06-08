Niterói: O projeto é coordenado por Erica Assis - Supervisora dos CATs da NelturDivulgação
Formar para melhor atender no CAT Caminho Niemeyer
evento teve o intuito de treinar e reciclar os monitores da Neltur
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evento teve o intuito de treinar e reciclar os monitores da Neltur
7ª edição do Festival Rumos da Dança no Teatro Popular Oscar Niemeyer
Festival funciona como uma importante vitrine para novos talentos
Niterói amplia política de permanência estudantil nas universidades com mil novas vagas no Aluguel Universitário
Evento de lançamento aconteceu nesta segunda-feira (8), com a presença do prefeito Rodrigo Neves
Inscrições abertas para curso gratuito de Empreendedorismo Social com ênfase em Negócios Comunitários
Niterói e Fundação Getulio Vargas prorrogam formação gratuita, que oferece 50 vagas e capacitação em empreendedorismo social, comunicação e desenvolvimento de negócios comunitários
Cineclube Rã Vermelha leva cinema fantástico e formação audiovisual para escolas públicas
Proposta é a de difundir o cinema de gênero e criar espaços de debate e reflexão por meio do audiovisual
Energia Para Torcer aposta em Niterói como polo turístico da Copa do Mundo 2026
Cidade recebeu 1,5 milhão de visitantes em 2025 e terá fan fest no Caminho Niemeyer com shows de Ludmilla, Thiaguinho e Ferrugem
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