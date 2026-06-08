Niterói: mais do que uma mostra de coreografias, o festival funciona como uma importante vitrine para novos talentos - Divulgação

Niterói: mais do que uma mostra de coreografias, o festival funciona como uma importante vitrine para novos talentosDivulgação

Publicado 08/06/2026 17:31

Niterói - No próximo dia 12 de junho, às 19h, o palco do prestigiado Teatro Popular Oscar Niemeyer será o cenário da 7ª edição do "Rumos da Dança". Consolidado no calendário cultural da região, o festival promete uma noite inesquecível de expressão artística, técnica e emoção.



O "Rumos da Dança" tem como principal objetivo abrir espaço para a rica produção coreográfica local, reunindo em um único espetáculo talentos de academias de dança, grupos independentes e escolas de ballet. O público terá a oportunidade de assistir a uma programação plural, que transita pelo ballet clássico, dança contemporânea, jazz, danças urbanas, entre outros estilos.



Mais do que uma mostra de coreografias, o festival funciona como uma importante vitrine para novos talentos e um ponto de encontro para profissionais do setor, incentivando o intercâmbio cultural e o fortalecimento da comunidade da dança.

Serviço:



Evento: 7ª edição do Festival "Rumos da Dança"

Data: 12 de junho de 2026 (Sexta-feira)

Horário: 19h - Entrada gratuita sujeita à lotação do Teatro. Distribuição de ingressos 1 hora antes do evento.

Local: Teatro Popular Oscar Niemeyer

Endereço: Av. Jornalista Rogério Coelho Neto, s/n - Centro, Niterói

Participações: Escolas de ballet, academias e grupos de dança convidados.