Niterói: Região Oceânica terá a nona edição do Arraiá MulticenterDivulgação
Durante os três dias de programação, um imponente balão de ar quente será instalado no estacionamento externo do shopping para a realização de voos cativos (subidas assistidas que alcançam entre 10 e 20 metros de altura). A experiência permitirá contemplar uma vista privilegiada da Região Oceânica de
Niterói, especialmente durante o pôr do sol, proporcionando um cenário único para celebrar a data.
Para concorrer aos voos, os clientes cadastrados no Clube+ Multicenter deverão participar da dinâmica “Acerte a Altura”, que acontece de 5 a 11 de junho, das 16h às 21h, no 2º piso. A participação é simples: basta resgatar o cupom da campanha no aplicativo Clube+, apresentar o cupom no balcão de atendimento da ação e participar do desafio. Após a validação do cupom pela equipe, o participante terá uma única tentativa para acertar a altura exata em que a marca da campanha aparece na tela interativa. Quem acertar ganha imediatamente um par de ingressos para um dos voos cativos de balão.
A proposta une entretenimento, emoção e uma experiência diferenciada, reforçando o compromisso do Multicenter Itaipu em oferecer ações que vão além das compras e proporcionam momentos memoráveis para seus clientes. O regulamento completo estará disponível no aplicativo. A participação na dinâmica é limitada a um cupom por CPF por dia de ação, e o prêmio é limitado a um voo por CPF.
Consolidado como um dos principais festejos juninos de Niterói, o evento reúne o melhor das tradições brasileiras em uma programação que mistura música, gastronomia, cultura popular e diversão para todas as idades. Durante três dias, moradores e visitantes poderão mergulhar no clima típico das festas de São João, em um ambiente especialmente preparado para celebrar uma das manifestações culturais mais queridas do país. E, como manda a tradição, não vão faltar atrações para animar o público. O Arraiá do Multicenter contará com muito forró, apresentações musicais, brincadeiras típicas, quadrilhão, barraquinhas temáticas e uma seleção especial de comidas juninas que prometem agradar desde os apaixonados pelos clássicos até quem busca novas experiências gastronômicas.
Reconhecida por seus gelatos artesanais de inspiração italiana, a marca inaugurou sua nova unidade, ampliando sua presença em Niterói e aproximando ainda mais do público da Região Oceânica uma experiência que conquistou consumidores em todo o Brasil.
Mais do que uma nova operação, a chegada da Bacio di Latte representa um importante avanço para o desenvolvimento comercial da região. O investimento reforça o potencial de consumo local e acompanha uma tendência cada vez mais evidente: moradores e visitantes buscam experiências completas, que unam gastronomia, conveniência, lazer e bem-estar em um único lugar. Fundada com o propósito de resgatar a tradição dos autênticos gelatos italianos, a Bacio di Latte se tornou uma das marcas mais admiradas do segmento premium no país. Seus produtos são preparados diariamente com ingredientes selecionados e receitas que valorizam a simplicidade, a qualidade e os sabores naturais.
SERVIÇOS DOS EVENTOS:
Dinâmica “Acerte a Altura”
Data: de 5 a 11 de junho de 2026
Horário: das 16h às 21h
Local: 2º piso do Shopping Multicenter Itaipu
Voos Cativos de Balão
12 de junho (sexta-feira): das 17h às 20h30
13 de junho (sábado): das 15h às 18h30
14 de junho (domingo): das 17h às 20h30
Local dos voos: Estacionamento externo do Shopping Multicenter Itaipu
Participação:
Exclusiva para clientes cadastrados no Clube+ Multicenter que acertarem a
dinâmica promocional “Acerte a Altura”.
Endereço: Estrada Francisco da Cruz Nunes, 6501 – Itaipu – Niterói/RJ
9º Arraiá do Multicenter Itaipu
Data: 19, 20 e 21 de junho de 2026
Local: Estacionamento externo do Shopping Multicenter Itaipu
Atrações: Shows musicais, forró, quadrilhão, brincadeiras típicas, barraquinhas
temáticas e gastronomia junina.
Classificação: Evento para toda a família.
Endereço: Estrada Francisco da Cruz Nunes, 6501 – Itaipu – Niterói/RJ
Mais informações e programação completa: redes sociais e canais oficiais do
Shopping Multicenter Itaipu.
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