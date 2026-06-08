Niterói: Região Oceânica terá a nona edição do Arraiá Multicenter - Divulgação

Niterói: Região Oceânica terá a nona edição do Arraiá MulticenterDivulgação

Publicado 08/06/2026 18:06

Niterói - O Dia dos Namorados é uma oportunidade para criar memórias especiais e celebrar o amor de uma forma única. Pensando nisso, o Multicenter Itaipu preparou uma experiência que promete encantar os apaixonados e transformar a data em um momento inesquecível. Entre os dias 12 e 14 de junho, o empreendimento realiza a campanha “Amor nas Alturas”, uma ação exclusiva que levará os participantes literalmente às alturas.



Durante os três dias de programação, um imponente balão de ar quente será instalado no estacionamento externo do shopping para a realização de voos cativos (subidas assistidas que alcançam entre 10 e 20 metros de altura). A experiência permitirá contemplar uma vista privilegiada da Região Oceânica de

Niterói, especialmente durante o pôr do sol, proporcionando um cenário único para celebrar a data.



Para concorrer aos voos, os clientes cadastrados no Clube+ Multicenter deverão participar da dinâmica “Acerte a Altura”, que acontece de 5 a 11 de junho, das 16h às 21h, no 2º piso. A participação é simples: basta resgatar o cupom da campanha no aplicativo Clube+, apresentar o cupom no balcão de atendimento da ação e participar do desafio. Após a validação do cupom pela equipe, o participante terá uma única tentativa para acertar a altura exata em que a marca da campanha aparece na tela interativa. Quem acertar ganha imediatamente um par de ingressos para um dos voos cativos de balão.



A proposta une entretenimento, emoção e uma experiência diferenciada, reforçando o compromisso do Multicenter Itaipu em oferecer ações que vão além das compras e proporcionam momentos memoráveis para seus clientes. O regulamento completo estará disponível no aplicativo. A participação na dinâmica é limitada a um cupom por CPF por dia de ação, e o prêmio é limitado a um voo por CPF.

FESTA JUNINA

Bandeirinhas, forró e tradição fazem parte da 9ª edição do Arraiá do Multicenter, que reafirma a vocação do espaço em reunir pessoas em torno das tradições, da música e dos sabores típicos que marcam o mês de junho. Ao longo dos anos, o evento se tornou uma referência na Região Oceânica, atraindo um público que encontra no arraial muito mais do que entretenimento: uma oportunidade de celebrar, reencontrar amigos e criar memórias.

Tem cheiro de milho cozido no ar, som de sanfona se aproximando e bandeirinhas prontas para colorir o céu de Itaipu. O arraiá vai de 19 a 21 de junho, transformando o estacionamento externo em um grande arraial para toda a família.



Consolidado como um dos principais festejos juninos de Niterói, o evento reúne o melhor das tradições brasileiras em uma programação que mistura música, gastronomia, cultura popular e diversão para todas as idades. Durante três dias, moradores e visitantes poderão mergulhar no clima típico das festas de São João, em um ambiente especialmente preparado para celebrar uma das manifestações culturais mais queridas do país. E, como manda a tradição, não vão faltar atrações para animar o público. O Arraiá do Multicenter contará com muito forró, apresentações musicais, brincadeiras típicas, quadrilhão, barraquinhas temáticas e uma seleção especial de comidas juninas que prometem agradar desde os apaixonados pelos clássicos até quem busca novas experiências gastronômicas.

NOVA LOJA DE GELATO



A Região Oceânica de Niterói vive um momento de transformação. Cada vez mais valorizada por sua qualidade de vida, comércio diversificado e opções de lazer, a região também se fortalece como destino gastronômico, atraindo marcas que se tornaram referência nacional. Agora, esse movimento ganha um novo capítulo com a chegada da Bacio di Latte ao Multicenter Itaipu.



Reconhecida por seus gelatos artesanais de inspiração italiana, a marca inaugurou sua nova unidade, ampliando sua presença em Niterói e aproximando ainda mais do público da Região Oceânica uma experiência que conquistou consumidores em todo o Brasil.



Mais do que uma nova operação, a chegada da Bacio di Latte representa um importante avanço para o desenvolvimento comercial da região. O investimento reforça o potencial de consumo local e acompanha uma tendência cada vez mais evidente: moradores e visitantes buscam experiências completas, que unam gastronomia, conveniência, lazer e bem-estar em um único lugar. Fundada com o propósito de resgatar a tradição dos autênticos gelatos italianos, a Bacio di Latte se tornou uma das marcas mais admiradas do segmento premium no país. Seus produtos são preparados diariamente com ingredientes selecionados e receitas que valorizam a simplicidade, a qualidade e os sabores naturais.



SERVIÇOS DOS EVENTOS:



Amor nas Alturas – Dia dos Namorados no Multicenter Itaipu

Dinâmica “Acerte a Altura”

Data: de 5 a 11 de junho de 2026

Horário: das 16h às 21h

Local: 2º piso do Shopping Multicenter Itaipu

Voos Cativos de Balão

12 de junho (sexta-feira): das 17h às 20h30

13 de junho (sábado): das 15h às 18h30

14 de junho (domingo): das 17h às 20h30

Local dos voos: Estacionamento externo do Shopping Multicenter Itaipu

Participação:

Exclusiva para clientes cadastrados no Clube+ Multicenter que acertarem a

dinâmica promocional “Acerte a Altura”.

Endereço: Estrada Francisco da Cruz Nunes, 6501 – Itaipu – Niterói/RJ



9º Arraiá do Multicenter Itaipu

Data: 19, 20 e 21 de junho de 2026

Local: Estacionamento externo do Shopping Multicenter Itaipu

Atrações: Shows musicais, forró, quadrilhão, brincadeiras típicas, barraquinhas

temáticas e gastronomia junina.

Classificação: Evento para toda a família.

Endereço: Estrada Francisco da Cruz Nunes, 6501 – Itaipu – Niterói/RJ

Mais informações e programação completa: redes sociais e canais oficiais do

Shopping Multicenter Itaipu.









