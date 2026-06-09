Niterói: "Mulheres Feitas de Música" acontece no Centro Cultural Cauby Peixoto, no FonsecaDivulgação
A apresentação será conduzida pelo trio vocal formado por Carolina Ferreira, Leila Telles e Marina Guisasola, e contará com participações especiais das cantoras e compositoras Aline Peixoto e Belliza Luar, do quarteto feminino de cordas Nina’s, das percussionistas Clarice Maciel e Lari Reis, além do Coro de Batom, formado por 20 mulheres e regido por Carolina Ferreira.
“O projeto nasce da vontade de reunir mulheres artistas da cidade em um espetáculo onde todas as etapas criativas fossem conduzidas por mulheres — da composição aos arranjos, da performance à produção. Mais do que um show, queremos celebrar a potência da criação coletiva feminina e ampliar os espaços de visibilidade para artistas de Niterói.”, disse Carolina.
Criado em 2015 durante a graduação de Música da UNIRIO, o Duba desenvolve uma pesquisa própria de linguagem musical e cênica, consolidando sua trajetória em importantes espaços culturais do Rio de Janeiro, como Cidade das Artes, Teatro Municipal de Niterói, Solar do Jambeiro e Espaço Cultural Correios.
Além do espetáculo, o projeto também ofereceu duas oficinas gratuitas voltadas para mulheres: uma oficina de canto ministrada por Aline Peixoto e uma oficina de composição coletiva conduzida por Belliza Luar, que aconteceram em Niterói, no mês de maio.
Show: Mulheres Feitas de Música
Data: 14 de junho (domingo)
Horário: 19h
Local: Centro Cultural Cauby Peixoto
Endereço: Alameda São Boaventura, 263 – Fonseca, Niterói – RJ
Ingressos: R$ 20 (inteira)
Classificação: Livre
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