Niterói: "Mulheres Feitas de Música" acontece no Centro Cultural Cauby Peixoto, no Fonseca - Divulgação

Niterói: "Mulheres Feitas de Música" acontece no Centro Cultural Cauby Peixoto, no FonsecaDivulgação

Publicado 09/06/2026 12:13

Niterói - O grupo vocal Duba apresenta o show inédito “Mulheres Feitas de Música”, no dia 14 de junho (domingo), às 19h, no Centro Cultural Cauby Peixoto, no Fonseca, em Niterói. O espetáculo reúne compositoras, cantoras, instrumentistas e arranjadoras de Niterói em uma apresentação protagonizada exclusivamente por mulheres, trazendo repertório autoral e arranjos inéditos criados pelas próprias artistas envolvidas. A classificação livre e os ingressos são R$ 20 (inteira),



A apresentação será conduzida pelo trio vocal formado por Carolina Ferreira, Leila Telles e Marina Guisasola, e contará com participações especiais das cantoras e compositoras Aline Peixoto e Belliza Luar, do quarteto feminino de cordas Nina’s, das percussionistas Clarice Maciel e Lari Reis, além do Coro de Batom, formado por 20 mulheres e regido por Carolina Ferreira.



“O projeto nasce da vontade de reunir mulheres artistas da cidade em um espetáculo onde todas as etapas criativas fossem conduzidas por mulheres — da composição aos arranjos, da performance à produção. Mais do que um show, queremos celebrar a potência da criação coletiva feminina e ampliar os espaços de visibilidade para artistas de Niterói.”, disse Carolina.



Criado em 2015 durante a graduação de Música da UNIRIO, o Duba desenvolve uma pesquisa própria de linguagem musical e cênica, consolidando sua trajetória em importantes espaços culturais do Rio de Janeiro, como Cidade das Artes, Teatro Municipal de Niterói, Solar do Jambeiro e Espaço Cultural Correios.



Além do espetáculo, o projeto também ofereceu duas oficinas gratuitas voltadas para mulheres: uma oficina de canto ministrada por Aline Peixoto e uma oficina de composição coletiva conduzida por Belliza Luar, que aconteceram em Niterói, no mês de maio.

SERVIÇO



Show: Mulheres Feitas de Música

Data: 14 de junho (domingo)

Horário: 19h

Local: Centro Cultural Cauby Peixoto

Endereço: Alameda São Boaventura, 263 – Fonseca, Niterói – RJ

Ingressos: R$ 20 (inteira)

Classificação: Livre