Niterói: Victor Sávios canta Tim Maia no Clube Central - Divulgação

Niterói: Victor Sávios canta Tim Maia no Clube CentralDivulgação

Publicado 10/06/2026 10:54

Niterói - O Dia dos Namorados será ao som dos sucessos de Tim Maia, no Clube Central, nesta sexta-feira (12), às 19h. A noite terá um tributo ao cantor feito com carinho pelo cover Victor Sávios. Há 14 anos interpretando sucessos como “Primavera (Vai Chuva)”, Victor diz que “Você”, “Paixão antiga” e “Dia de domingo” não podem faltar no repertório.

A festa será no Salão Nobre do Clube Central, com o Buffet Montenegro encarregado do serviço all inclusive (open bar e open food) para os namorados. Ainda sobre o repertório, o Victor Sávios adianta que também cantará as músicas de Tim para “mexer os ossos”, de“Acende o farol” a “Chocolate”.

O vozeirão e o humor não deixam dúvidas. Victor Sávios incorpora Tim com prazer. Nascido em Niterói, ele explica que, nos últimos 20 anos, passou por bandas tradicionais da noite como Copa 7, Devaneios, Guarani e Pingos e Gotas, mas é cantando Tim Maia que conquista cada vez mais público, rodando o país:

“O Tim é um divisor de águas, na MPB e na minha vida. O tributo que faço a esse grande artista é mais que merecido. Nos shows como o do Central, gosto de conversar também com o público e, claro, falar de amor, que é o sentimento mais importante.”

Os ingressos do Dia dos Namorados são promocionais para os casais de sócios do Central e dos parceiros da Associação de Clubes de Niterói (ACN), custando R$ 250 o par de ingressos. Para o casal que não for sócio dos clubes ligados à ACN, a entrada sai a R$ 320. Os convites podem ser adquiridos na plataforma Sympla e na secretaria do Central, na Praia de Icaraí 335.