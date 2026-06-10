Niterói: Victor Sávios canta Tim Maia no Clube CentralDivulgação
Casais terão repertório romântico de Tim Maia no Central
Cantor Victor Sávios vai animar festa do Dia dos Namorados no clube de Icaraí
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Niterói Ecotur Sem Barreiras com edição especial no Dia dos Namorados
Ponto de encontro será no Parque da Cidade
Show reúne artistas de Niterói em apresentação inédita
Evento é protagonizado exclusivamente por mulheres
Tchello Melo lança O Baile da Alienação na Sala Carlos Couto
Segundo livro marca novo momento na poesia do autor niteroiense
Região Oceânica com diversos eventos gratuitos
Dia dos Namorados com experiência inédita de balão e vista privilegiada do pôr do sol; e Arraiá do Multicenter Itaipu em sua 9ª edição estão na agenda
Formar para melhor atender no CAT Caminho Niemeyer
evento teve o intuito de treinar e reciclar os monitores da Neltur
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