Niterói: Arena Niterói passa pelos ajustes finais para a inauguração, confirmada para o próximo dia 15 de junho - Claudio Fernandes

Niterói: Arena Niterói passa pelos ajustes finais para a inauguração, confirmada para o próximo dia 15 de junhoClaudio Fernandes

Publicado 10/06/2026 11:12

Niterói – O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, acompanhado do secretário municipal de Esporte e Lazer, Luiz Carlos Gallo, e dos subsecretários de Esporte, Rubens Goulart e José Guilherme do Vale, realizou uma vistoria técnica na tarde desta terça-feira (9) na Arena Niterói. Localizado na região central da cidade, o espaço passa pelos ajustes finais para a inauguração, confirmada para o próximo dia 15 de junho, quando receberá uma apresentação da equipe brasileira de ginástica rítmica.

Com as estruturas de cobertura concluídas e a quadra poliesportiva interna já instalada, as equipes trabalham agora no paisagismo do entorno, na colocação dos vidros e nas instalações elétricas da nova central técnica de competições. "A Arena Niterói é um marco para a nossa gestão e para a história da cidade. Esta será a primeira arena indoor de alto padrão do lado de cá da Baía de Guanabara, oferecendo uma estrutura de primeiro mundo para competições nacionais e internacionais, além de grandes shows. A nossa expectativa para a inauguração no dia 15 de junho é a melhor possível, pois estamos entregando um equipamento público que vai transformar a realidade do Centro, promovendo inclusão social por meio do esporte e gerando novas opções de entretenimento e turismo para os niteroienses e visitantes", afirmou o prefeito Rodrigo Neves.

A nova arena integrará o complexo do Parque Poliesportivo da Concha Acústica, que, em sua primeira fase, já disponibilizou à população campos de futebol society com grama sintética, quadras de tênis e pistas de atletismo reformadas, promovendo a integração entre atletas amadores e profissionais.

"A inauguração da Arena marcará um novo momento para Niterói, que vem se consolidando cada vez mais como uma cidade que respira esporte. Com inúmeras atividades esportivas espalhadas por todo o município, projetos de inclusão, formação de atletas e a realização de grandes eventos, Niterói construiu uma vocação esportiva reconhecida. A nova Arena fortalecerá ainda mais esse cenário, oferecendo um espaço moderno para competições, treinamentos e eventos, além de projetar o nome da cidade para todo o país", destacou o secretário municipal de Esporte e Lazer, Luiz Carlos Gallo.

A construção da Arena Niterói, coordenada pela Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION), faz parte do plano de requalificação urbana e dos investimentos estruturantes promovidos pela Prefeitura na região central da cidade. Ao reunir esporte de alto rendimento, lazer comunitário e sustentabilidade, por meio da preservação de áreas verdes, o município fortalece sua vocação para a promoção do bem-estar e impulsiona o desenvolvimento econômico local, atraindo investimentos, ampliando o fluxo de visitantes e sediando eventos de relevância nacional e internacional.

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