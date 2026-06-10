Niterói: Comissão Intergestores Tripartite é responsável pela pactuação federativa das políticas culturais entre União, estados e municípios - Divulgação

Niterói: Comissão Intergestores Tripartite é responsável pela pactuação federativa das políticas culturais entre União, estados e municípiosDivulgação

Publicado 10/06/2026 11:08

Niterói - A atuação de Niterói nos espaços de formulação das políticas culturais brasileiras ganha um novo capítulo nesta semana. A secretária municipal das Culturas, Júlia Pacheco, participa, em Brasília, do II Encontro Cidades em Rede pela Cultura e da Assembleia do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Culturais das Capitais e Municípios Associados (FNC). Durante a agenda, ela toma posse como representante titular dos municípios brasileiros na Comissão Intergestores Tripartite (CIT) do Sistema Nacional de Cultura e participa da primeira reunião oficial da instância.

“A construção das políticas culturais brasileiras depende da cooperação entre os diferentes entes federativos e da capacidade de ouvir as realidades dos territórios. Niterói tem acumulado experiências importantes na garantia dos direitos culturais, na participação social e na construção de políticas públicas estruturantes. Integrar a Comissão Intergestores Tripartite é uma oportunidade de contribuir com esse processo coletivo e fortalecer o papel dos municípios na consolidação do Sistema Nacional de Cultura”, afirma Júlia Pacheco.

Instituída pelo Ministério da Cultura, a Comissão Intergestores Tripartite é responsável pela pactuação federativa das políticas culturais entre União, estados e municípios. Composta por representantes dos três entes federativos, a CIT passa a atuar como espaço permanente de diálogo, construção de consensos e definição de estratégias para a implementação do Sistema Nacional de Cultura em todo o país.

A posse dos membros acontece no Ministério da Cultura e marca o início dos trabalhos da comissão, considerada uma das principais estruturas de governança da política cultural brasileira. A presença dos representantes titulares e suplentes é considerada fundamental para a consolidação do Sistema Nacional de Cultura e para o fortalecimento da cooperação entre os diferentes níveis de governo.

Além de representar Niterói na nova instância nacional, Júlia Pacheco também participa do encontro na condição de secretária-geral do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Culturais das Capitais e Municípios Associados. Durante a programação, ela integra a mesa de abertura do evento e realiza a mediação da roda de conversa com representantes do Ministério da Cultura, dedicada aos principais desafios e perspectivas das políticas culturais brasileiras.

A agenda reúne gestores municipais de todas as regiões do país para debater temas estratégicos como a regulamentação do Sistema Nacional de Cultura, a execução da Política Nacional Aldir Blanc, a construção do novo Plano Nacional de Cultura e a articulação entre cultura, educação e desenvolvimento social. A participação da secretária na CIT e na coordenação do Fórum Nacional de Cultura reforça o reconhecimento da trajetória de Niterói na formulação de políticas culturais e amplia a presença da cidade nos espaços responsáveis pela construção das estratégias que irão orientar o desenvolvimento da cultura brasileira nos próximos anos.