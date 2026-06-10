Niterói: Prefeito Rodrigo Neves anunciou parceria, que garante atendimento em Libras 24 horas por dia - Lucas Benevides

Niterói: Prefeito Rodrigo Neves anunciou parceria, que garante atendimento em Libras 24 horas por diaLucas Benevides

Publicado 10/06/2026 10:58

Niterói - O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, anunciou, nesta terça-feira (9), a implantação do serviço NitLibras nas delegacias de Niterói. A iniciativa, realizada em parceria com a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, vai garantir atendimento acessível para pessoas surdas por meio de tradução e interpretação em Língua Brasileira de Sinais (Libras), 24 horas por dia, sete dias por semana.

“Vamos disponibilizar intérpretes de Libras para que as pessoas com deficiência auditiva possam registrar ocorrências e receber atendimento adequado nas delegacias. É um passo muito importante para garantir dignidade e respeito ao cidadão. Fico muito feliz em ver mais essa parceria da Prefeitura de Niterói com a Polícia Civil para uma segurança pública cada vez mais eficiente e melhor para a nossa população", afirmou o prefeito Rodrigo Neves.

O NitLibras é um serviço da Coordenadoria Municipal de Acessibilidade (Codac) que conecta usuários a intérpretes de Libras de forma remota, por meio de QR Codes instalados em órgãos públicos. A ferramenta amplia a acessibilidade e elimina barreiras de comunicação, garantindo mais autonomia, segurança e inclusão no acesso aos serviços públicos.

"Esse projeto será muito importante para dar mais dignidade às pessoas surdas, sejam elas vítimas, testemunhas ou qualquer cidadão que precise dos serviços da Polícia Civil. Muitas vezes, especialmente durante a madrugada ou nos fins de semana, as equipes podem enfrentar dificuldades para realizar esse atendimento. Com essa parceria entre a Secretaria de Polícia Civil e a Prefeitura de Niterói, vamos oferecer esse suporte 24 horas por dia, garantindo um serviço mais acessível e eficiente para a população", disse o secretário de Estado de Polícia Civil, Delmir Gouveia.

A coordenadora municipal de Acessibilidade, Camila Rodrigues, destacou que o serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, e pode ser acessado de forma simples e rápida.

“Basta apontar o celular para o QR Code disponível na unidade e a pessoa será conectada imediatamente a uma intérprete de Libras”, pontuou Camila Rodrigues.

Único no estado do Rio de Janeiro, o NitLibras já é utilizado em órgãos municipais e agora passa a integrar também a rede de atendimento policial, reforçando o compromisso de Niterói com a construção de uma cidade mais acessível, democrática e inclusiva.

“É um serviço muito importante porque garante atendimento qualificado e comunicação efetiva para uma parcela da população que muitas vezes encontra dificuldades para acessar os serviços públicos. Essa parceria representa um avanço significativo na promoção da cidadania e da inclusão”, analisou a diretora do 4º Departamento de Polícia de Área (DPA), Carla Ferrão.