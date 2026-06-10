Niterói: nova edição do projeto Ecos da Inclusão, com programação gratuita e acessível - Gabriella Pires

Niterói: nova edição do projeto Ecos da Inclusão, com programação gratuita e acessívelGabriella Pires

Publicado 10/06/2026 11:02

Niterói - O Centro Eco Cultural Sueli Pontes, em Piratininga, promove mais uma edição do projeto Ecos da Inclusão. Com programação gratuita e acessível, o encontro celebra o Orgulho Autista por meio de apresentações culturais, experiências sensoriais e ações voltadas à promoção do pertencimento, da convivência e da valorização das pessoas autistas, pessoas com deficiência e suas famílias. O evento será realizado neste sábado (13), das 10h às 13h.

Promovida pela Secretaria Municipal das Culturas, a iniciativa é inspirada no conceito de ecos como reverberações transformadoras. O projeto se estrutura a partir dos princípios do pertencimento, da acessibilidade e do empoderamento comunitário.

“Construir políticas culturais inclusivas significa garantir que todas as pessoas possam acessar, participar e produzir cultura. O Ecos da Inclusão é parte desse esforço permanente da Secretaria das Culturas para ampliar direitos, promover acessibilidade e valorizar a diversidade humana”, destaca a secretária das Culturas, Júlia Pacheco.

A programação terá início com a apresentação do espetáculo "Máfia musical", do grupo RehabiliArt, que utiliza a arte como ferramenta de inclusão, desenvolvimento e protagonismo de pessoas com deficiência. O público também poderá participar de experiências de realidade virtual promovidas pela Casa da Descoberta e de atividades de arteterapia e acolhimento realizadas por instituições parceiras como Casa Libele e Espaço CEL. A programação contará com tradução em Libras, garantindo maior acessibilidade às atividades.

Mais do que um evento, o Ecos da Inclusão se consolida como um espaço de encontro, convivência e fortalecimento de redes de apoio, reafirmando a cultura como um direito de todos e contribuindo para a construção de uma cidade mais inclusiva, diversa e acolhedora. O projeto integra o calendário de ações inclusivas desenvolvidas pela Secretaria Municipal das Culturas e reforça o compromisso do Centro Eco Cultural Sueli Pontes em promover atividades acessíveis e participativas para toda a comunidade.



Serviço

Data: 13 de junho (sábado)

Horário: das 10h às 13h

Local: Centro Eco Cultural Sueli Pontes – Av. Celso Kelly 378, Piratininga

Entrada gratuita

Classificação livre