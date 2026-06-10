Niterói: nova edição do projeto Ecos da Inclusão, com programação gratuita e acessívelGabriella Pires
Serviço
Horário: das 10h às 13h
Local: Centro Eco Cultural Sueli Pontes – Av. Celso Kelly 378, Piratininga
Entrada gratuita
Classificação livre
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