Niterói: Roberto Carlos fará show na cidade que já morou, e pela primeira vez no novo espaço Arena Niterói - Divulgação

Niterói: Roberto Carlos fará show na cidade que já morou, e pela primeira vez no novo espaço Arena NiteróiDivulgação

Publicado 10/06/2026 11:30

Niterói – A cidade de Niterói receberá um dos maiores nomes da música brasileira ainda este mês. O cantor Roberto Carlos se apresentará no dia 27 de junho, às 20h30, na Arena Niterói, novo equipamento multiuso da Prefeitura de Niterói, localizado no Parque Poliesportivo da Concha Acústica, em São Domingos. Os ingressos para o espetáculo começam a ser vendidos nesta quarta-feira (10), ao meio-dia pelo site da Eventim Brasil e às 14h na bilheteria oficial na Sala Nelson Pereira dos Santos.



A apresentação integra a turnê “Eu ofereço flores”, inspirada no EP lançado pelo artista em 2024, e reunirá sucessos que marcaram diferentes gerações ao longo de mais de seis décadas de carreira. O show será um dos primeiros grandes eventos realizados na Arena Niterói, que será inaugurada neste mês para ampliar a capacidade da cidade de receber atrações esportivas, culturais e de entretenimento de porte nacional e internacional.



A Arena Niterói é um espaço moderno, climatizado e com tratamento acústico, preparado para sediar competições esportivas, shows, exposições e eventos de grande porte. O equipamento é a primeira grande arena indoor da região da Baía de Guanabara fora da capital fluminense e faz parte do projeto de revitalização do Parque Poliesportivo da Concha Acústica, que também inclui campo de futebol de grama sintética com dimensões oficiais, quadra poliesportiva, palco para eventos, quadras de tênis e volei de praia e pista de caminhada.



Além da estrutura voltada ao esporte, a arena reforça a estratégia da Prefeitura de impulsionar a economia criativa, o turismo e a revitalização da região central da cidade, atraindo grandes eventos e ampliando as opções de lazer para moradores e visitantes. A expectativa é que o novo equipamento se consolide como um dos principais palcos para eventos do estado do Rio de Janeiro.



Serviço



Show Roberto Carlos – Turnê “Eu ofereço flores”

Data: 27 de junho de 2026 (sábado)

Horário: 20h30

Abertura dos portões: 18h30

Local: Arena Niterói – Avenida Visconde do Rio Branco 679, São Domingos



Venda de ingressos

Início das vendas: 10 de junho, ao meio-dia

Online: Eventim Brasil

Bilheteria oficial: Sala Nelson Pereira dos Santos

Avenida Visconde do Rio Branco 880, São Domingos

Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 14h às 19h