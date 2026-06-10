Niterói: Roberto Carlos fará show na cidade que já morou, e pela primeira vez no novo espaço Arena NiteróiDivulgação
A apresentação integra a turnê “Eu ofereço flores”, inspirada no EP lançado pelo artista em 2024, e reunirá sucessos que marcaram diferentes gerações ao longo de mais de seis décadas de carreira. O show será um dos primeiros grandes eventos realizados na Arena Niterói, que será inaugurada neste mês para ampliar a capacidade da cidade de receber atrações esportivas, culturais e de entretenimento de porte nacional e internacional.
A Arena Niterói é um espaço moderno, climatizado e com tratamento acústico, preparado para sediar competições esportivas, shows, exposições e eventos de grande porte. O equipamento é a primeira grande arena indoor da região da Baía de Guanabara fora da capital fluminense e faz parte do projeto de revitalização do Parque Poliesportivo da Concha Acústica, que também inclui campo de futebol de grama sintética com dimensões oficiais, quadra poliesportiva, palco para eventos, quadras de tênis e volei de praia e pista de caminhada.
Além da estrutura voltada ao esporte, a arena reforça a estratégia da Prefeitura de impulsionar a economia criativa, o turismo e a revitalização da região central da cidade, atraindo grandes eventos e ampliando as opções de lazer para moradores e visitantes. A expectativa é que o novo equipamento se consolide como um dos principais palcos para eventos do estado do Rio de Janeiro.
Serviço
Data: 27 de junho de 2026 (sábado)
Horário: 20h30
Abertura dos portões: 18h30
Local: Arena Niterói – Avenida Visconde do Rio Branco 679, São Domingos
Venda de ingressos
Início das vendas: 10 de junho, ao meio-dia
Online: Eventim Brasil
Bilheteria oficial: Sala Nelson Pereira dos Santos
Avenida Visconde do Rio Branco 880, São Domingos
Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 14h às 19h
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