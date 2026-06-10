Niterói: No Gio, a pizza é certificada pela Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN) e ganhou destaque no ranking 50 Top Pizza Latin America 2026 - Divulgação

Niterói: No Gio, a pizza é certificada pela Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN) e ganhou destaque no ranking 50 Top Pizza Latin America 2026Divulgação

Publicado 10/06/2026 18:31

Niterói - O Dia dos Namorados promete ser ainda mais especial em Niterói. Para celebrar a data mais romântica do ano, restaurantes da cidade prepararam menus exclusivos, experiências gastronômicas diferenciadas e promoções especiais para os casais que desejam brindar o amor à mesa.



Experiência sofisticada



A Ragazza Al Mare preparou um menu exclusivo para o Dia dos Namorados, disponível entre os dias 12 e 14 de junho. A proposta é proporcionar uma experiência gastronômica intimista, com pratos elaborados especialmente para a ocasião. A criação do cardápio leva a assinatura da chef Mariana Rebouças, que desenvolveu combinações que valorizam ingredientes frescos, sabores equilibrados e técnicas refinadas.

Entre as entradas, os clientes poderão escolher entre a burrata acompanhada de camarão provençal com pão italiano ou o delicado crudo de atum com pistache tostado, redução de balsâmico e focaccia artesanal da casa. Para os pratos principais, o menu apresenta três opções individuais: nhoque de batata recheado com parmesão e tartufo, servido com molho de salsa tartufada e cogumelos Paris grelhados; linguine nero com frutos do mar; e risoto de limão-siciliano acompanhado de filé de peixe em crosta de castanhas e manteiga de alcaparras. A experiência se encerra com um cremoso de chocolate finalizado com areia de chocolate branco tostado. Para harmonizar, a casa sugere uma seleção especial de vinhos disponíveis em sua carta.



Pratos para compartilhar e desconto em vinhos



No dia 12 de junho, o Restaurante Siri convida os casais para uma celebração repleta de sabor. Como parte da programação especial para o Dia dos Namorados, a casa oferecerá 20% de desconto em toda a sua carta de vinhos. O grande protagonista do menu é o camarão, presente em receitas que combinam tradição e criatividade. Entre os destaques estão o Camarão à Parisiense, Camarão ao Brás, Camarão Marry Me (“Case Comigo”), Risoto de Camarão com Alho-Poró e Risoto de Camarão com Tomate Seco.

Servidos em generosas porções para duas pessoas, os pratos custam R$ 139,90, reunindo qualidade, requinte e excelente custo-benefício em um ambiente acolhedor e ideal para celebrar a data.



Combo exclusivo com pizza napoletana premiada



Reconhecida como a única pizzaria de Niterói certificada pela Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN) e destaque no ranking 50 Top Pizza Latin America 2026, a Gio preparou uma experiência especial para os apaixonados. O combo criado para o Dia dos Namorados foi pensado para ser compartilhado a dois. A experiência começa com a Burratine per Due, mini burratas servidas com molho de tomate artesanal e pesto de manjericão. Como prato principal, a casa apresenta a Pizza Copa & Brie, preparada com base de muçarela scamorza defumada e finalizada com copa, queijo brie e um delicado toque de geleia de pimenta.

Para encerrar a noite, a sobremesa Brisa de Frutas Vermelhas combina gelato de creme com geleia artesanal de frutas vermelhas. O menu inclui ainda uma bebida à escolha entre taça de vinho, cerveja, refrigerante ou água.



Serviço



Ragazza Al Mare

Rua Mariz e Barros, 327 – Icaraí, Niterói WhatsApp: (21) 96643-1151 Instagram: @ragazza.almare



Restaurante Siri

Avenida Quintino Bocaiuva, 159 – São Francisco, Niterói Telefone: (21) 2610-6652 Funcionamento: diariamente, das 11h às 23h



Gio

Avenida Quintino Bocaiuva, 127 – São Francisco, Niterói Telefone: (21) 97117-5341

Quarta e quinta: 18h30 às 22h45

Sexta e sábado: 18h30 às 23h15

Domingo: 18h30 às 22h30