Niterói: "Celebrar os 80 anos da Viradouro é celebrar a própria história de Niterói", afirma Leonardo Giordano - Divulgação

Niterói: "Celebrar os 80 anos da Viradouro é celebrar a própria história de Niterói", afirma Leonardo Giordano Divulgação

Publicado 11/06/2026 13:19 | Atualizado 11/06/2026 13:19

Niterói - Por iniciativa do vereador Leonardo Giordano (PCdoB), presidente da Comissão de Cultura e Patrimônio, a Câmara de Niterói realizou, na última quarta-feira (10), uma Sessão Solene em homenagem aos 80 anos da Unidos do Viradouro. A cerimônia reuniu dirigentes, artistas, trabalhadores do carnaval, autoridades e integrantes da comunidade da escola para celebrar a trajetória de uma das mais importantes agremiações do país e um dos maiores símbolos da identidade cultural niteroiense.

A homenagem reconheceu não apenas os títulos e conquistas acumulados ao longo de oito décadas, mas também a contribuição da Viradouro para a preservação da memória, da cultura popular e da história da cidade. Durante a solenidade, foram homenageados profissionais que constroem diariamente o carnaval da escola, entre eles costureiras, aderecistas, ferreiros, marceneiros, pintores, ritmistas, baianas e demais trabalhadores responsáveis por transformar o desfile em um espetáculo reconhecido nacionalmente.

Um dos momentos de destaque da noite foi a entrega da Medalha José Clemente ao Mestre Ciça, referência do carnaval brasileiro e comandante da bateria Furacão Vermelho e Branco. Também foi concedido o Título de Cidadão Niteroiense ao presidente da escola, Marcelinho Calil, em reconhecimento à sua contribuição para a cultura e para o carnaval.

"Celebrar os 80 anos da Viradouro é celebrar a própria história de Niterói. A escola ultrapassa os limites da avenida e se tornou um patrimônio afetivo, cultural e identitário da nossa cidade. Ao longo de oito décadas, a Viradouro projetou o nome de Niterói para o Brasil e para o mundo, preservando tradições, formando gerações e demonstrando a força transformadora da cultura popular. Esta homenagem é um reconhecimento a todos aqueles que construíram essa trajetória e mantêm viva uma das maiores expressões culturais do nosso povo", afirmou Leonardo Giordano.

A cerimônia contou ainda com a presença do presidente de honra da escola, Marcelo Calil, cuja trajetória se confunde com a própria história da Viradouro, além do intérprete Wander Pires, da musa Bellinha Delfim e de representantes da comunidade da agremiação. Entre as autoridades presentes estiveram o secretário municipal de Economia Criativa, André Diniz; o presidente da Neltur, André Bento; o subsecretário municipal das Culturas, Matheus Lima; o presidente da Câmara Municipal de Niterói, Milton Cal, além de lideranças ligadas ao fortalecimento da cultura popular e do carnaval na cidade.

Fundada em 1946, a Unidos do Viradouro consolidou-se como uma das principais escolas de samba do Brasil. Com títulos no Grupo Especial e desfiles que marcaram a história recente do carnaval carioca, a agremiação levou o nome de Niterói para a Marquês de Sapucaí e conquistou reconhecimento nacional pela excelência artística de seus enredos, pela valorização da cultura popular e pelo trabalho desenvolvido junto à sua comunidade. A celebração lotou o plenário da Câmara Municipal e foi marcada por homenagens emocionadas, reencontros e manifestações de carinho à escola. O encontro reafirmou a importância da Viradouro para a cultura brasileira e para Niterói, cidade onde nasceu e mantém suas raízes há oito décadas.