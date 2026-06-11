Niterói: paciente Rozana participou dos tratamentos de beleza - Divulgação

Niterói: paciente Rozana participou dos tratamentos de belezaDivulgação

Publicado 11/06/2026 13:12

Niterói - O espaço cultural Walma Erthal da Oncomed, em São Francisco, foi transformado, literalmente, em um centro de estética com serviços gratuitos de beleza exclusivos para mulheres que já passaram pelo câncer ou seguem em tratamento da doença. Batizado de Dia da Beleza, o projeto - implantado em 2024 pela instituição em parceria com a PróOnco Mulher para reforçar a autoestima de pacientes oncológicas e comemorar o Dia dos Namorados (12/06) - chegou à sua terceira edição nesta segunda-feira, 08/06.

A exemplo do ano passado, foram oito profissionais voluntários: três cabeleireiros, duas manicures, duas massoterapeutas e uma podóloga. Juntos, eles realizaram mais de 50 atendimentos a mulheres de diversas idades que saíram felizes e agradecendo pela oportunidade de interação e cuidados sem qualquer custo. “Soube do projeto no grupo Amigas do Peito Por Aí, juntamos cinco pacientes que moram no Rio e fazem acompanhamento no Inca, atravessamos a Baía de barca e tivemos um dia muito agradável. Mesmo não sendo pacientes da Oncomed, ganhamos serviços de beleza e o acolhimento desse lugar muito especial, que tem uma energia incrível. E eu ainda consegui uma cabeleireira ótima, que acertou com o meu cabelo encaracolado, muito difícil de cortar. Sou só gratidão e ano que vem estarei aqui de novo”, garantiu Fabiana Rodrigues, 47 anos, residente no Méier e em tratamento há sete anos.

Fabiana fez o corte de cabelo com a cabeleireira Valéria Cândido, que participou do Dia da Beleza pelo segundo ano. “Muito bom poder estar aqui de novo nesse projeto que tanto contribui para a autoestima de mulheres tão sacrificadas pelo câncer. Viemos doar, mas vivemos momentos de muita emoção, com o amor e a gratidão expressos nos olhares das pessoas por serem cuidadas. Contem sempre comigo nesta ação que é simplesmente maravilhosa”, disse a cabeleireira. Além de Valéria que tem um salão no Centro de Niterói, o time de cabeleireiros foi integrado por Washington Pereira e Mariza Dias, que participaram das três edições do projeto, com um detalhe: da primeira vez, Mariza estava em tratamento de um câncer de mama. “Enfrentar essa doença não é fácil, são muitos desafios. Eu mesma fiquei careca e sei como isso mexe com a autoestima da gente. Hoje me sinto uma privilegiada por poder vir aqui aparar pontinhas de cabelos que estão crescendo, fazer um corte com escova e deixar essas mulheres mais bonitas. Cada ano esta ação fica mais emocionante”, avaliou Mariza, que trabalha no mesmo salão com Washington e a manicure Renata Vieira, todos participantes das três edições, assim como a massoterapeuta Miriam Freires.

Transformando luta em serviço

Mariza não foi a única profissional voluntária a passar pelo câncer. A podóloga Josy Santos, 57 anos, que participou do primeiro Dia da Beleza e desta terceira edição, enfrentou a doença no endométrio. “Mas isso foi há 15 anos e serviu para me fortalecer e me inserir em projetos como este. Sem dúvida, uma ação social excelente, pois todo mundo merece ser bem cuidado. Ainda mais as pessoas que estão em tratamento. Isso aqui é um bálsamo de vida”, resumiu Josy, professora de um curso de tecnólogo em podologia e responsável pela ida das duas estreantes: a massoterapeuta Eliane Sousa e a manicure Haila Ventura, que se surpreendeu ao ser orientada a não remover cutículas. “Aprendi aqui detalhes de como cuidar das unhas de pacientes oncológicas. É que a cutícula é uma proteção, impede a entrada de bactérias e não deve ser retirada de mulheres que passaram por cirurgia de mama. Vim servir, mas acabei recebendo uma lição e o carinho de quem eu atendi”, explicou Haila, demonstrando o que aprendeu.

A maioria das mulheres que participaram do Dia da Beleza teve a doença na mama, como Rozana Tavares, 53 anos, que descobriu o tumor há 11 anos, operou e fez todo o tratamento, mas a doença voltou há uns anos em forma de metástase. Desde então ela segue se tratando sem perder o alto astral. Presente em todas as edições do projeto, Rozana falou dos cuidados que recebeu da massoterapeuta Eliane. “Muito bom poder relaxar com essa massagem neste projeto muito legal, que nos oferece um momento rico de interação para conhecermos outras pessoas e trocarmos ideias e experiências com quem vive o mesmo que nós. Isso aqui é uma terapia prazerosa, e comemoro a minha participação desde o primeiro Dia da Beleza”, disse Rozana, casada, mãe de dois filhos e presente sempre que pode em outras ações sociais da Oncomed.

Depois da massagem, Rozana passou pela manicure Renata, que também falou do projeto. “É maravilhoso poder contribuir, conhecer outras mulheres com suas histórias de vida, fazer novas amizades, rever amigos e trazer felicidade para as pessoas. Isso não em preço”, resumiu Renata. Ao contrário de Rozana, Leila Sally esteve no Dia da Beleza pela primeira vez, adorou e prometeu sempre voltar. “Tive conhecimento do projeto na Adama (Associação dos Amigos da Mama de Niterói), onde passo as tardes de quarta-feira, e fiz logo a minha inscrição. Esta é minha primeira vez no Dia da Beleza e na Oncomed, que nem parece uma clínica. O ambiente é lindo e muito acolhedor. Eu simplesmente amei, quero voltar e saio daqui muito feliz de cabelo cortado e escovado, e as unhas pintadas. Meu marido vai adorar”, disse Leila Sally, 70 anos e 50 de casada.

Leila enfrentou um câncer de mama aos 38 anos de idade e ficou curada. Isso há mais de 30 anos, quando o tratamento era muito mais agressivo e limitado. No dia seguinte de um tombo de bicicleta, ela sentiu um caroço na mama esquerda, buscou atendimento em uma unidade da Prefeitura de Niterói, fez mamografia e conseguiu uma consulta médica no Hospital Municipal Orêncio de Freitas. No mesmo dia ficou internada e o médico, sem informar sobre o tumor maligno, retirou a sua mama. “Quando acordei estava toda enfaixada, soube do que tinha acontecido e passei dez dias internada. Por sorte sobrevivi. O médico nem era ginecologista, era um cirurgião geral. Graças a Deus os tratamentos evoluíram muito. Hoje eu nunca teria sido submetida à mastectomia total, pois o tumor estava na auréola e seria uma cirurgia conservadora. Mas nada me impediu de ser feliz, de viver muito bem com o meu marido, de curtir meus dois filhos e três netos e ter ânimo de vir aqui me embelezar para comemorar o Dia dos Namorados”, confidenciou Leila, que ganhou um abraço do oncologista Alexandre Coury, médico que fundou a Oncomed há 31 anos e fez questão de passar no espaço cultural para ver como estava o evento.

“Ver essas mulheres interagindo com todo esse otimismo em mais um Dia da Beleza é muito compensador. Sempre procuramos investir no acolhimento e em ações de humanização que reforcem a autoestima das pacientes, pois sabemos que o equilíbrio, o astral e o acreditar são parte fundamental no processo de restabelecimento de quem passa pela doença. E embora o câncer seja grave, os avanços tecnológicos e as pesquisas médicas têm trazido resultados cada vez mais positivos, permitindo que muitos vençam e tenham uma vida longa e saudável”, destaca Alexandre Coury.

