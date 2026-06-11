Niterói: iniciativa da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária, incentiva o consumo consciente e valoriza o trabalho de centenas de empreendedores locais - Lucas Benevides

Niterói: iniciativa da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária, incentiva o consumo consciente e valoriza o trabalho de centenas de empreendedores locaisLucas Benevides

Publicado 11/06/2026 13:24

Niterói - O amor pode estar nos pequenos detalhes: em uma peça feita à mão, em um aroma escolhido com cuidado, em um presente pensado para contar histórias. Em Niterói, o clima de romance já toma conta das feiras do Circuito Arariboia de Economia Solidária, que se transformam em alternativas encantadoras para quem deseja surpreender no Dia dos Namorados, celebrado em 12 de junho, com presentes personalizados, criativos e cheios de significado. O impacto também se reflete na economia da cidade. Somente em 2025, as feiras do Circuito Arariboia movimentaram cerca de R$ 3 milhões, consolidando-se como importantes espaços de desenvolvimento econômico, valorização do comércio local e fortalecimento comunitário.



A iniciativa da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária, incentiva o consumo consciente e valoriza o trabalho de centenas de empreendedores locais. Além de encontrar algo especial para celebrar o amor, quem escolhe comprar nas feiras também fortalece histórias de superação, autonomia e geração de renda.



“O Dia dos Namorados é uma data que desperta sentimentos e memórias afetivas. Nas feiras de economia solidária, cada produto carrega cuidado, dedicação e identidade. Ao comprar de um empreendedor local, a população presenteia alguém especial e, ao mesmo tempo, contribui para transformar vidas e fortalecer a economia da nossa cidade”, destaca o secretário municipal de Assistência Social e Economia Solidária, Elton Teixeira.



Espalhadas por diversos bairros da cidade ao longo da semana, as feiras reúnem produtos artesanais que carregam dedicação, identidade e afeto em cada detalhe. São opções para todos os estilos e bolsos: acessórios, moda, itens de decoração, velas aromáticas, artesanato, gastronomia artesanal e lembranças feitas sob medida para transformar o presente em uma demonstração única de carinho.



As feiras fazem parte de uma política pública estruturada pela Prefeitura de Niterói para fomentar a economia solidária e ampliar oportunidades de inclusão produtiva. O trabalho é desenvolvido em parceria com o Fórum de Economia Solidária de Niterói, movimento social que organiza esses produtores, que são cadastrados na Casa Paul Singer, espaço de referência no município que oferece capacitação, apoio e incentivo à comercialização dos produtos oriundos dos empreendimentos solidários. O subsecretário de Economia Solidária, Maicon Carlos, reforça que o ato de comprar nas feiras vai além do consumo.



“Quando alguém escolhe um presente artesanal e produzido localmente, está levando junto uma história, um sonho e muito afeto. É uma forma de incentivar o trabalho coletivo, promover inclusão social e fazer o dinheiro circular dentro da própria cidade”, afirma Maicon Carlos.



Atualmente, cerca de 3.800 produtores e prestadores de serviços estão cadastrados como membros da economia solidária na Casa Paul Singer. Desses, aproximadamente 800 participam das oito feiras semanais do Circuito Arariboia de Economia Solidária, fortalecendo uma ampla rede de colaboração e geração de renda no município.



Neste Dia dos Namorados, as feiras do Circuito Arariboia convidam os moradores a celebrarem o amor de forma mais humana, consciente e cheia de significado — porque alguns gestos e presentes marcam, deixam memórias e podem dizer tanto quanto as palavras.



Serviço:

Feiras do Circuito Arariboia de Economia Solidária



- Praça da República (Centro)

Av. Amaral Peixoto, s/nº

Terças-feiras, das 8h às 18h



- Praça César Tinoco (Ingá)

Rua Dr. Paulo Alves, 137 (em frente ao Pão de Açúcar)

Quartas-feiras, das 7h às 14h



- Terminal João Goulart (Centro)

Av. Visconde do Rio Branco, s/n (entre o Terminal e o Bay Market)

Quintas-feiras, das 8h às 18h



- Cafubá

Praça Dom José Gonçalves da Costa, s/n (em frente ao Supermarket)

Sextas-feiras, das 8h às 17h



- Campo de São Bento (Icaraí)

Alameda Edmundo de Macedo Soares e Silva, s/n

Sábados, das 7h às 14h



- Horto do Barreto

Av. Dr. Luiz Palmier, s/n

Sábados, das 9h às 18h



- Praça das Amendoeiras (Itaipu)

(Ponto final dos ônibus)

Sábados, das 8h às 17h



- Piratininga – Praça do Tobogã

Praça Luiz Gomes da Silva

Domingos, das 8h às 18h