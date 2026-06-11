Niterói: Rodrigo Neves destaca avanços e afirma que cidade se consolida em eficiência e qualidade de vida - Divulgação

Niterói: Rodrigo Neves destaca avanços e afirma que cidade se consolida em eficiência e qualidade de vidaDivulgação

Publicado 11/06/2026 13:45

Niterói – A Prefeitura realizou, nesta quarta-feira (10), o 14º Encontro de Gestores, conduzido pelo prefeito Rodrigo Neves, com a participação de todo o secretariado municipal. A reunião teve como objetivo monitorar o cumprimento das metas estabelecidas para 2026, em um momento estratégico de encerramento do primeiro semestre, permitindo a avaliação do desempenho das principais ações da administração.

O prefeito Rodrigo Neves ressaltou que os resultados alcançados são fruto do planejamento estratégico, da dedicação dos servidores e do compromisso com uma gestão eficiente, voltada para resultados e para à melhoria da qualidade de vida da população.

"As conquistas de Niterói não acontecem por acaso. Somos privilegiados pelas nossas belezas naturais, mas o que faz a diferença é o planejamento, a dedicação das equipes e o compromisso permanente com a boa gestão pública. É esse trabalho coletivo que vem transformando a cidade, inspirando outras administrações e colocando Niterói entre as referências nacionais em qualidade de vida, saneamento, gestão, segurança pública e desenvolvimento. Nosso desafio é seguir avançando, com metas claras e muito trabalho, para construir uma cidade cada vez melhor para todos."

Primeira entrega de 2026 do plano estratégico

Na próxima semana, Niterói realiza a primeira entrega de 2026 do Plano Estratégico Niterói Que Queremos 2050: a Arena Niterói, primeira arena indoor fora da capital fluminense. A inauguração contará com uma apresentação de gala da equipe brasileira campeã de ginástica rítmica. Nos dias 26 e 27 de junho, o espaço receberá shows do cantor Roberto Carlos. Com estrutura preparada para grandes eventos esportivos, culturais e de entretenimento, a arena consolida Niterói como polo de lazer, turismo e economia criativa.

Revitalização urbana e cultura

Ainda em junho, será entregue a primeira etapa das obras do Cinema Icaraí, com a conclusão da restauração da fachada histórica do equipamento, reforçando o compromisso da gestão com a preservação do patrimônio cultural e a valorização dos espaços públicos.

Ampliação do Aluguel Universitário

Pioneira na criação de uma política municipal de permanência na universidade, Niterói ampliou o programa Aluguel Universitário com mil novas vagas. A iniciativa passa a contar com mais de R$ 20 milhões em investimentos, oferecendo subsídio mensal de R$ 700 para que estudantes possam concluir sua formação acadêmica. Atualmente, cerca de 1,2 mil alunos já são atendidos pelo programa.

Segurança pública e políticas sociais

Em julho, Niterói dará início a um novo ciclo do Pacto Niterói Contra a Violência 2025-2030, ampliando política que, desde 2018, contribuiu para a expressiva redução da criminalidade. Também em julho será entregue mais um projeto estruturado do plano estratégico: a Cidade da Polícia. Essas iniciativas ajudaram a reduzir em mais de 80% o número de adolescentes e jovens apreendidos ou presos por envolvimento com o crime entre 2013 e 2025.

Na política voltada às mulheres, a Prefeitura encaminhou à Câmara Municipal projeto de lei para implementação da CNH Social, com reserva de vagas para mulheres em situação de violência, visando inclusão social, geração de renda e independência financeira.

Saúde: novas obras e ampliação de serviços

Na Saúde, seguem avançando obras do Getulinho, com construção de novo ambulatório e nova farmácia, além da reforma dos demais espaços. A entrega está prevista para agosto. Também começaram as obras do Super Centro de Exames, Imagens e Especialidades de Niterói, na Região Oceânica. A primeira etapa tem conclusão prevista para julho. Na Região Norte, foi iniciado o processo de desapropriação da Policlínica do Largo da Batalha, etapa necessária para viabilizar obras de expansão da unidade.

Educação: robótica e nova escola

Na Educação, foram entregues novos equipamentos para o Clube de Robótica da Escola Municipal João Brazil, ampliando oportunidades de aprendizado em inovação, tecnologia e programação. A nova Escola Municipal Lucília Gomes, na Região Oceânica, está em fase final de obras e tem previsão de entrega para agosto, com capacidade para atender mais 400 alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I.

A secretária de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão (Seplag), Elissa Rasma, destacou a importância do acompanhamento contínuo das metas.

“O Plano Estratégico Niterói Que Queremos 2050 define onde queremos chegar: ser a melhor cidade do Brasil para se viver, prosperar e ser feliz. Para que essa visão de futuro se concretize, a Seplag trabalha de forma integrada com todas as secretarias, monitorando metas, acompanhando resultados e garantindo o avanço das entregas previstas para este ano”, afirmou.