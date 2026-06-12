Niterói: escolas deverão fazer as inscrições, presencialmente, na sede da Neltur - Divulgação

Niterói: escolas deverão fazer as inscrições, presencialmente, na sede da NelturDivulgação

Publicado 12/06/2026 20:05

Niterói - As inscrições para a Corte Momesca do Carnaval Niterói 2027 estarão abertas do dia 15 de junho até 10 de agosto. As escolas de samba já podem ter acesso ao Edital, que foi publicado na última quarta-feira (10), no Diário Oficial do Município, anexo ao Jornal A Tribuna, e nos sites da Neltur (Niterói Empresa de Lazer e Turismo), além dos sites da Prefeitura de Niterói. Lá estão as informações sobre todos os documentos necessários para as inscrições dos candidatos e demais detalhes. De acordo com o Regulamento, os candidatos devem comprovar serem moradores da cidade de Niterói e ter no mínimo 18 anos de idade.



As escolas deverão fazer as inscrições, presencialmente, na sede da Neltur, responsável pela estrutura e organização do evento. A Neltur promete realizar uma eleição digna da realeza, onde estará presente a nata do samba niteroiense na quadra da Unidos do Viradouro, no dia 7 de novembro deste ano.

Os candidatos a Rei Momo serão avaliados nos quesitos elegância, simpatia e samba no pé. As candidatas a Rainha e Princesas serão avaliadas quanto a elegância, simpatia, samba no pé e estética corporal.

O Rei Momo e a Rainha receberão cada um R$ 20.000,00 (Vinte mil reais), a 1ª Princesa R$ 10.000,00 (Dez mil reais) e a 2ª Princesa R$ 8.000,00 (Oito mil reais), quantias que terão os impostos deduzidos. As Escolas de Samba de Niterói indicarão candidatos a Rei Momo e Rainha e aquela vencedora receberá ainda R$ 10.000,00 (Dez mil reais) pela indicação ao Rei e Rainha vencedores.

