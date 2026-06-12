Niterói: reconhecimento reforça o compromisso da cidade com a construção de um trânsito mais seguro - Reprodução

Niterói: reconhecimento reforça o compromisso da cidade com a construção de um trânsito mais seguroReprodução

Publicado 12/06/2026 19:53

Niterói – As ações desenvolvidas pela NitTrans durante o Maio Amarelo 2026 ganharam reconhecimento nacional. O Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV), entidade responsável pela coordenação do movimento Maio Amarelo no Brasil, publicou uma matéria especial sobre o trabalho realizado em Niterói ao longo da campanha.

Na publicação, o ONSV destacou a ampla mobilização promovida pela NitTrans em diferentes regiões da cidade, com iniciativas voltadas à educação para o trânsito, à conscientização e à valorização da vida. Entre as ações ressaltadas estão o Pit Stop Amarelo, o programa Escola Viva, a capacitação em primeiros socorros para operadores de trânsito, realizada em parceria com a Defesa Civil de Niterói, a campanha Motorista Amigo do Ciclista e a divulgação de mensagens educativas em painéis de LED instalados na cidade.

A campanha também ampliou seu alcance para além das fronteiras do município, com mensagens de conscientização exibidas em painéis de LED em Niterói e no Rio de Janeiro, além da veiculação nos estádios do Maracanã, Engenhão e São Januário, levando o tema da segurança viária a milhares de pessoas.

Para o presidente da NitTrans, Nelson Godá, o reconhecimento reforça o compromisso da cidade com a construção de um trânsito mais seguro. "Esse destaque demonstra que Niterói está no caminho certo ao investir em educação para o trânsito, conscientização e respeito à vida. Ver esse trabalho reconhecido por uma instituição de referência nacional é motivo de orgulho para toda a equipe da NitTrans", destacou o presidente da NitTrans, Nelson Godá.

Durante todo o mês de maio, a NitTrans realizou uma programação diversificada, alcançando motoristas, motociclistas, ciclistas, pedestres, estudantes e profissionais do transporte. As atividades seguiram o tema nacional da campanha deste ano, "No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas", promovendo reflexões sobre empatia, responsabilidade e convivência segura nas vias.