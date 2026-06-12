Niterói: iniciativa tem como objetivo destacar o protagonismo das pessoas neurodivergentes e de suas famíliasDivulgação
As atividades acontecerão das 10h às 17h, no Centro Cultural Cauby Peixoto, onde estará instalada a Tenda Institucional do Niterói Inclusivo.
A iniciativa tem como objetivo destacar o protagonismo das pessoas neurodivergentes e de suas famílias, além de ampliar a conscientização sobre a importância do respeito às diferentes formas de aprender, sentir, se comunicar e existir. “O Dia do Orgulho da Neurodiversidade nos convida a valorizar as diferenças e a construir uma sociedade em que todas as pessoas possam ser reconhecidas por suas potencialidades”, afirmou a coordenadora de Acessibilidade, Camila Rodrigues.
Programação
Outra ação será o "Varal do Afeto", atividade voltada especialmente para mães atípicas, familiares e cuidadores. O espaço permitirá o compartilhamento de mensagens de carinho, incentivo e reconhecimento, promovendo acolhimento, empatia e o fortalecimento das redes de apoio.
Serviço
Horário: das 10h às 17h
Local: Centro Cultural Cauby Peixoto
Endereço: Alameda São Boaventura, 263 – Fonseca, Niterói.
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