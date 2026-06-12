Niterói: iniciativa tem como objetivo destacar o protagonismo das pessoas neurodivergentes e de suas famílias - Divulgação

Niterói: iniciativa tem como objetivo destacar o protagonismo das pessoas neurodivergentes e de suas famíliasDivulgação

Publicado 12/06/2026 19:50

Niterói – O Dia do Orgulho da Neurodiversidade, celebrado na próxima terça-feira (16), será marcado por ações de inclusão, acolhimento e conscientização em Niterói. A Coordenadoria de Acessibilidade (Codac) e o programa Niterói Inclusivo participarão do Simpósio Maternidades, promovido pela Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, com uma programação especial voltada à valorização das diferenças e ao fortalecimento das redes de apoio.



As atividades acontecerão das 10h às 17h, no Centro Cultural Cauby Peixoto, onde estará instalada a Tenda Institucional do Niterói Inclusivo.



A iniciativa tem como objetivo destacar o protagonismo das pessoas neurodivergentes e de suas famílias, além de ampliar a conscientização sobre a importância do respeito às diferentes formas de aprender, sentir, se comunicar e existir. “O Dia do Orgulho da Neurodiversidade nos convida a valorizar as diferenças e a construir uma sociedade em que todas as pessoas possam ser reconhecidas por suas potencialidades”, afirmou a coordenadora de Acessibilidade, Camila Rodrigues.



Programação

Durante o evento, o público poderá participar da atividade "Árvore das Potencialidades", um espaço colaborativo no qual crianças, jovens, adultos e familiares serão convidados a compartilhar talentos, habilidades, sonhos e características positivas. As contribuições irão compor um painel coletivo que celebra a diversidade humana e evidencia as potencialidades das pessoas neurodivergentes.



Outra ação será o "Varal do Afeto", atividade voltada especialmente para mães atípicas, familiares e cuidadores. O espaço permitirá o compartilhamento de mensagens de carinho, incentivo e reconhecimento, promovendo acolhimento, empatia e o fortalecimento das redes de apoio.



Serviço



Data: Terça-feira (16/06)

Horário: das 10h às 17h

Local: Centro Cultural Cauby Peixoto

Endereço: Alameda São Boaventura, 263 – Fonseca, Niterói.