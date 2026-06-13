Niterói: Acadêmicos de Niterói confirmou a renovação do carnavalesco Tiago Martins para o Carnaval de 2027 - Rafael Arantes / Divulgação Gardel Assessoria

Niterói: Acadêmicos de Niterói confirmou a renovação do carnavalesco Tiago Martins para o Carnaval de 2027Rafael Arantes / Divulgação Gardel Assessoria

Publicado 13/06/2026 09:52

Niterói - A Acadêmicos de Niterói confirmou a renovação do carnavalesco Tiago Martins para o Carnaval de 2027. O profissional assinará seu quarto desfile pela azul e branca da Cidade Sorriso. Com mais de 20 anos de Carnaval, o artista foi campeão com a agremiação na Série Ouro em 2025 e assinou o desfile de estreia da escola no Grupo Especial em 2026.

"A Niterói é uma escola que me abraçou e me proporcionou grandes conquistas no Carnaval. Estou indo para o meu quarto ano e já adianto que todos podem aguardar um grande projeto, à altura do que a comunidade merece. Viemos de um Carnaval gigante e vamos provar, em 2027, que esta escola é especial", finalizou o carnavalesco.

Tiago é o segundo nome confirmado na equipe da escola para 2027. A agremiação também anunciou a chegada de Carlos Junior como intérprete oficial.