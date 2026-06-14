Niterói: Shows de Ludmilla, DJ Marlboro e Monobloco, além do clima de Copa, reuniram muitas famílias para ver o jogo Brasil X Marrocos - Divulgação

Niterói: Shows de Ludmilla, DJ Marlboro e Monobloco, além do clima de Copa, reuniram muitas famílias para ver o jogo Brasil X MarrocosDivulgação

Publicado 14/06/2026 18:45

Niterói - Com público de 8 mil pessoas, vista privilegiada para o pôr do sol da Baía de Guanabara e uma programação que reuniu música, futebol e atividades para todas as idades, o Energia Para Torcer transformou o Caminho Niemeyer em um dos principais pontos de encontro dos torcedores neste sábado (13), durante a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

O público acompanhou o empate em 1 a 1 entre Brasil e Marrocos em uma atmosfera de celebração que começou ainda durante a tarde com o show de Ludmilla. Ao longo da noite, o clima de festa continuou com apresentações de DJ Marlboro, Monobloco e Furacão 2000, que mantiveram a energia do público até a madrugada.

Mais do que uma fan fest para assistir aos jogos da Seleção, o evento apostou em uma experiência voltada para toda a família. Crianças, jovens e adultos ocuparam o espaço ao longo do dia, aproveitando as áreas de convivência, a ampla praça de alimentação e a vista privilegiada de um dos principais cartões-postais de Niterói.

Entre as atrações mais procuradas estavam o espaço de troca de figurinhas, o espaço beleza com maquiagem e penteados temáticos, as ativações interativas, a área de games e os espaços preparados para acompanhar a programação com conforto. O público também contou com pontos para carregamento de celular e arquibancadas distribuídas pelo evento.

Idealizado e produzido pela PECK, com apresentação da Enel, o Energia Para Torcer segue ocupando o Caminho Niemeyer nos dias 19, 24 e 29 de junho, reunindo os próximos jogos da Seleção Brasileira e shows de Thiaguinho, Ferrugem e Belo. A proposta é transformar a experiência da Copa do Mundo em um grande encontro de música, esporte, entretenimento e convivência para os torcedores.