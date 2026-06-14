Niterói: Prefeitura oferece vagas temporárias para profissionais da educação - Divulgação

Niterói: Prefeitura oferece vagas temporárias para profissionais da educaçãoDivulgação

Publicado 14/06/2026 18:33

Niterói - A Prefeitura, por meio da Fundação Municipal de Educação (FME), abriu inscrições para um processo seletivo simplificado destinado à contratação temporária de profissionais da educação. Ao todo, serão oferecidas 141 vagas para os cargos de Pedagogo, Professor I, Professor I de Apoio Especializado, Professor I Bilíngue e Professor II. Os profissionais atuarão na substituição de servidores da Rede Municipal de Ensino afastados por licença médica ou outros afastamentos previstos em lei.



As inscrições podem ser feitas até 19 de junho, exclusivamente pela internet, no site da Secretaria Municipal de Educação. Os salários oferecidos variam conforme o cargo, com remuneração inicial de R$ 3.041,92 . O edital foi publicado no Diário Oficial do Município neste sábado (13).



O processo seletivo será composto por análise documental e avaliação da titulação acadêmica, qualificação e experiência profissional dos candidatos. “Quando um professor ou profissional da educação precisa se afastar temporariamente, nossa prioridade é garantir que os estudantes continuem aprendendo e que as famílias tenham a tranquilidade de saber que as aulas não serão interrompidas. Este processo seletivo vai reduzir os impactos na rotina escolar e assegurar a continuidade das atividades pedagógicas”, afirmou o secretário municipal de Educação, Bira Marques.



Novas contratações

Das 141 vagas ofertadas, 103 são para Professor I, 22 para Professor I de Apoio Especializado, 10 para Professor II, quatro para Pedagogo e duas para Professor I Bilíngue. O edital também prevê reserva de vagas para pessoas com deficiência e para candidatos autodeclarados pretos e pardos, conforme a legislação vigente.



“Este processo representa um importante instrumento de gestão da nossa Rede. Com ele, garantimos que as equipes sejam recompostas com agilidade e que o atendimento aos estudantes seja mantido com qualidade em todas as unidades”, destacou a presidente da Fundação Municipal de Educação, Andrea Bello.



Os profissionais selecionados atuarão nas unidades da Rede Municipal de Ensino para assegurar a continuidade das atividades pedagógicas e o direito à aprendizagem dos estudantes. Os contratos terão duração inicial de 12 meses, com possibilidade de prorrogação por igual ou menor período, até o limite de 36 meses. Os contratados também terão direito a auxílio-transporte e abono-alimentação nas mesmas condições dos servidores efetivos da Fundação Municipal de Educação.



O resultado final do processo seletivo está previsto para o dia 7 de julho e será divulgado no Diário Oficial do Município e no site da Secretaria Municipal de Educação, onde também está disponível o edital completo com os requisitos para cada cargo, cronograma e demais orientações para inscrição.