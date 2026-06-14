Niterói: Prefeitura oferece vagas temporárias para profissionais da educaçãoDivulgação
As inscrições podem ser feitas até 19 de junho, exclusivamente pela internet, no site da Secretaria Municipal de Educação. Os salários oferecidos variam conforme o cargo, com remuneração inicial de R$ 3.041,92 . O edital foi publicado no Diário Oficial do Município neste sábado (13).
O processo seletivo será composto por análise documental e avaliação da titulação acadêmica, qualificação e experiência profissional dos candidatos. “Quando um professor ou profissional da educação precisa se afastar temporariamente, nossa prioridade é garantir que os estudantes continuem aprendendo e que as famílias tenham a tranquilidade de saber que as aulas não serão interrompidas. Este processo seletivo vai reduzir os impactos na rotina escolar e assegurar a continuidade das atividades pedagógicas”, afirmou o secretário municipal de Educação, Bira Marques.
Novas contratações
“Este processo representa um importante instrumento de gestão da nossa Rede. Com ele, garantimos que as equipes sejam recompostas com agilidade e que o atendimento aos estudantes seja mantido com qualidade em todas as unidades”, destacou a presidente da Fundação Municipal de Educação, Andrea Bello.
Os profissionais selecionados atuarão nas unidades da Rede Municipal de Ensino para assegurar a continuidade das atividades pedagógicas e o direito à aprendizagem dos estudantes. Os contratos terão duração inicial de 12 meses, com possibilidade de prorrogação por igual ou menor período, até o limite de 36 meses. Os contratados também terão direito a auxílio-transporte e abono-alimentação nas mesmas condições dos servidores efetivos da Fundação Municipal de Educação.
O resultado final do processo seletivo está previsto para o dia 7 de julho e será divulgado no Diário Oficial do Município e no site da Secretaria Municipal de Educação, onde também está disponível o edital completo com os requisitos para cada cargo, cronograma e demais orientações para inscrição.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.