Niterói: secretário municipal de Governo, Paulo Bagueira, destacou a importância de resgatar a tradição das grandes concentrações populares durante os jogos da Seleção - Divulgação

Niterói: secretário municipal de Governo, Paulo Bagueira, destacou a importância de resgatar a tradição das grandes concentrações populares durante os jogos da SeleçãoDivulgação

Publicado 14/06/2026 18:39

Niterói - Na cidade de Niterói, a Copa do Mundo também é um momento de confraternização. A Prefeitura, por meio das secretarias municipais de Governo e Esporte e Lazer, com apoio da Administração Regional do Barreto, preparou uma estrutura oficial para a população torcer pelo hexacampeonato da Seleção Brasileira. Além de telões para transmissão ao vivo dos jogos do Brasil em diferentes pontos da cidade, haverá shows, apresentações de DJs e diversas atrações para animar o público antes das partidas, durante os intervalos e após o apito final. A programação é totalmente gratuita.

No Barreto, na Zona Norte, a concentração será na Rua Guimarães Júnior, em frente à Praça Flávio Palmier, conhecida como Praça das Árvores, no Baixo Barreto, e na Praça do Tio Sam, no Largo do Barradas. Outros pontos com telões para acompanhar o time de Carlo Ancelotti ficam situados nas comunidades Palácio, Buraco do Boi, Grota, Beltrão, Vital Brasil, Alarico, Capim Melado e Viradouro.

Segundo o secretário municipal de Esporte e Lazer, Luiz Carlos Gallo, os telões foram distribuídos de forma a atender ao maior número de pessoas possível. “O futebol é uma paixão nacional e reunir família e amigos para torcer pelo Brasil já é tradição. Montamos os telões para valorizar esse momento de convivência comunitária e fortalecer o espírito de união. Eles foram instalados de maneira estratégica, atendendo não apenas a oito comunidades, mas também a diversas localidades do entorno, resultando em mais do que o dobro de regiões contempladas", ressalta Gallo.

No Barreto, a escolha dos locais levou em consideração a tradição dos dois pontos como importantes áreas de encontro de moradores. Tanto a Rua Guimarães Júnior quanto a Praça do Tio Sam concentram atividades comerciais, opções gastronômicas e intensa circulação de público, reunindo condições ideais para receber os eventos.

O secretário municipal de Governo, Paulo Bagueira, destaca a importância de resgatar a tradição das grandes concentrações populares durante os jogos da Seleção.

“Tenho uma lembrança muito especial da Copa do Mundo de 1998, quando, como secretário regional do Barreto, criamos o Carnacopa, que reuniu milhares de pessoas para acompanhar os jogos do Brasil. Agora queremos reviver esse clima de união, alegria e confraternização, levando a festa para dois importantes pontos do bairro e proporcionando momentos inesquecíveis para os torcedores”, diz Bagueira.

Paralelamente, a população já pode escolher a vencedora do concurso “Minha rua é Hexa”, que vai premiar as decorações mais criativas de ruas e condomínios de Niterói durante a Copa do Mundo. As finalistas são: Rua Alarico de Souza, em frente ao campo da Atalaia; Rua Nossa Senhora das Graças, em Santa Rosa; Rua Jornalista Sardo Filho, na Ilha da Conceição; Rua João Fonseca, no Largo da Batalha; Rua Doutor Carlos Imbassahy, no Fonseca; Rua Ana Neri, no Barreto; Rua Vereador José Vicente Sobrinho, na Engenhoca; Rua Ministro Sousa Costa, em Tenente Jardim; Estrada Bento Pestana, no Baldeador; Rua Cônsul Antônio Gonçalves de Noronha, no Maravista, em Itaipu; Travessa Santa Clara, em Ponta D’Areia; Travessa São Feliciano, no Fonseca; Rua Vereador José Vicente Sobrinho, na Engenhoca; Rua Etienne Ferreira Gomes, em Santa Bárbara; Rua Bispo Dom João da Mata, em Ititioca; Ladeira Major Rocha/Ladeira Maria das Dores, em Ponta D’Areia; Travessa Francisco Borges, no Largo da Vila Ipiranga, no Fonseca; Rua Milton da Rocha Soares, em Piratininga; Travessa Doze, na Engenhoca, e Rua Manoel João Gonçalves, no Fonseca.

A votação é feita no site https://sites.niteroi.rj.gov.br/minharuaehexa e fica aberta até o dia 21 de junho. Os três primeiros colocados receberão como prêmio a realização de uma Fan Fest Oficial em suas localidades, com estrutura totalmente custeada pela Prefeitura. A programação contará com telão de LED para transmissão dos jogos da Copa do Mundo FIFA 2026, sistema de sonorização e atividades recreativas voltadas ao público infantil, além de apoio logístico, limpeza urbana e segurança municipal.

A rua ou condomínio vencedor receberá a Fan Fest no dia 19 de julho, data da final da Copa. Já os segundo e terceiro colocados terão os eventos realizados no dia 24 de junho, durante o último jogo da Seleção Brasileira na fase de grupos da competição.

As comunidades vencedoras também receberão ingressos oficiais para o evento “Niterói – Energia para Torcer”, sendo 12 ingressos para o primeiro lugar, oito para o segundo e quatro para o terceiro colocado.

O concurso é realizado em parceria entre a Fundação de Arte de Niterói, a Neltur e a Coordenadoria de Governo Digital e Relacionamento com o Cidadão.

“Essa é uma iniciativa singela, mas muito simbólica, que busca resgatar uma tradição que sempre fez parte da memória afetiva dos brasileiros e também de Niterói: as ruas enfeitadas durante a Copa do Mundo. A ideia é incentivar moradores, famílias, condomínios e vizinhos a se reunirem novamente em torno desse espírito coletivo, celebrando o futebol, a convivência e o sentimento de pertencimento”, afirma o coordenador de Governo Digital e Relacionamento com o Cidadão, Fernando Stern.

